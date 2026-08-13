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Curses de muntanya

Marc Bernades, d'Igualada, recupera a poc a poc sensacions després de l'esquinç al turmell

El corredor anoienc va debutar a una de les curses més populars del món del trail running amb l'objectiu de conèixer com li aguantava el ritme el peu esquerre

Bernades durant la seva participació a la mítica prova suïssa

Bernades durant la seva participació a la mítica prova suïssa / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

Marc Bernades va debutar el cap de setmana en una de les proves amb més història i renom del calendari de curses de muntanya, la Sierre-Zinal. Una cursa que ha guanyat molta popularitat en els darrers anys i que, per a molts, s’ha convertit en la Marató de Nova York de les curses de muntanya. A més, es tracta de la prova d’aquestes característiques amb més recorregut històric a tot el continent. Una cursa mítica que Bernades no havia tingut la ocasió de viure, i que va afrontar en ple procés de recuperació d’un esquinç greu al turmell esquerre.

Semblava clar que l’atleta anoienc no es presentava sota l’arc de sortida amb la intenció de trencar registres, sinó que ho feia per recuperar les sensacions que suposa competir en aquestes proves. El seu temps de 2:56:01 no va ser brillant, però sí que li va servir per demostrar-se que malgrat no estar al cent per cent, pot tornar a afrontar curses exigents, recuperant a poc a poc el seu millor nivell previ a la lesió.

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Més enllà de l’aspecte estrictament esportiu, Bernades va poder gaudir del que representa afrontar una cursa d’aquestes característiques, tant pel recorregut com per l’ambient que l’envolta. Una veritable festa del trail que l’atleta igualadí ja es prepara per tornar a repetir aviat en aquesta gran cita internacional.

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