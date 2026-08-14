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Gavi (22 anys): «La meva mare ja ni tan sols veu els partits, la veritat és que s’espanta molt»
El migcampista del Barça repassa la seva trajectòria, el seu caràcter competitiu i la influència de la seva família, que continua preocupant-se per ell cada vegada que salta al camp
Mariona Carol
La figura de Gavi s’ha convertit en essencial en el Barça i en la selecció espanyola, tot i que les lesions hagin marcat els seus últims mesos.
En una entrevista per a DAZN, el sevillà va confessar que la seva mare viu els partits amb angoixa i que fins i tot ha deixat de veure’ls. El jugador va explicar que sempre rep el mateix consell abans de cada partit: «La meva mare ja ni tan sols veu els partits, la veritat és que s’espanta molt. Sempre abans d’anar al partit em diu: ‘Ves amb compte, no et fiquis en cap baralla’», una advertència que ell intenta compensar transmetent-li calma.
El migcampista també va parlar sobre algunes de les seves accions més comentades, com llançar-se de cap arran de gespa. Va reconèixer que, tot i que en calent no pensa en el risc, al veure la jugada després «es va espantar una mica».
Un talent precoç
Des de petit, Gavi va mostrar una passió desbordant pel futbol. Va començar en La Liara Balompié i més tard va passar pel planter del Reial Betis, en el qual el seu talent va cridar l’atenció des del primer dia. Manuel Vasco, un dels seus primers entrenadors, recorda que «amb 6 anys ja feia coses que no eren normals» i que marcava prop de 100 gols per temporada.
Vasco destaca la seva visió de joc, la seva potència física i el seu caràcter competitiu, a més del paper fonamental de la seva família: humil, treballadora i sempre present en el seu creixement.
Humilitat intacta
Tot i que avui és una de les figures del Barça i de la selecció, Gavi manté la mateixa essència que tenia de petit. A Los Palacios y Villafranca continua reunint-se amb els seus amics de sempre, assegut a les grades del camp on va començar a jugar. Per als que el coneixen, aquesta proximitat defineix la seva personalitat.
Veïns del municipi també recorden el petit Gavi jugant sol al carrer, completament concentrat en la pilota. Alguns assenyalen que la seva valentia al camp ve del seu pare, ‘bailaor’, i d’altres asseguren que va heretar el caràcter fort del seu avi i el seu besavi, treballadors incansables.
Als seus 22 anys, Gavi ja és una peça clau en el FC Barcelona. La seva evolució, marcada per talent, sacrifici i una personalitat competitiva, continua despertant interès tant dins com fora del camp. I, tot i que les lesions hagin frenat el seu ritme, la seva història continua construint-se amb la mateixa humilitat que el va acompanyar des dels seus primers passos.
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