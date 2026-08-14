Graviteo A Coruña Xacobeo
Inés Rey: "Que GRAVITEO triï A Coruña significa reconèixer-ne el potencial"
L’alcaldessa d’A Coruña destaca l’impacte esportiu, social i econòmic que tindrà Graviteo A Coruña Xacobeo i defensa l’aposta de la ciutat per acostar els esports urbans a tota la ciutadania
Del 18 al 20 de setembre, el Port d’A Coruña acollirà Graviteo A Coruña Xacobeo, una cita que reunirà competicions internacionals de psicobloc, escalada de velocitat i parkour. L’alcaldessa, Inés Rey, analitza l’impacte que tindrà l’esdeveniment per a la ciutat i el paper que poden tenir els esports urbans en el seu futur.
Impulsat per la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña i el Concello da Coruña, amb el patrocini d’Estrella Galicia, Graviteo A Coruña Xacobeo aspira a consolidar-se com una de les grans cites dels esports urbans i de l’oci del calendari gallec
A Coruña és el nou escenari de GRAVITEO. Quin impacte creu que pot tenir aquest esdeveniment a escala social, esportiva i econòmica per a la ciutat?
A Coruña reuneix totes les condicions per convertir-se en un referent dels esports urbans. Tenim un entorn únic, un port obert a la ciutadania i una ciutat que viu l’esport d’una manera molt intensa. Que Graviteo triï A Coruña significa reconèixer aquest potencial i situar-nos en el mapa d’un circuit internacional en ple creixement.
L’impacte serà molt positiu des de tots els punts de vista. En l’àmbit esportiu, perquè acostarà a la ciutadania competicions del màxim nivell i permetrà que molts joves descobreixin noves disciplines. En l’àmbit social, perquè convertirà l’espai públic en un punt de trobada per a famílies i aficionats. I en l’àmbit econòmic, perquè atraurà visitants, generarà activitat per a l’hostaleria, el comerç i el sector turístic.
La ciutat ha demostrat tenir passió per múltiples esports individuals i col·lectius. Són els esports urbans un emblema del qual A Coruña pot presumir?
Sens dubte. A Coruña sempre ha estat una ciutat molt vinculada a l’esport i avui podem dir que vivim un dels millors moments. El Dépor torna a il·lusionar tota una ciutat, el Liceo continua sent un referent internacional, el Básquet torna a l’ACB… els nostres clubs competeixen al màxim nivell en nombroses disciplines i cada vegada apareixen més esportistes corunyesos. A això s’hi suma una ciutadania molt participativa, que omple els carrers en cites com el Día del Deporte en la Calle o, a l’estiu, el Coruña En Forma, i que demostra que aquí l’esport forma part de la nostra identitat.
Pel que fa als esports urbans, disposem d’espais on aquestes disciplines es poden practicar durant tot l’any, com les zones de skate, els rocòdroms per a escalada o els espais habilitats per al parkour. Tots ells coberts en equipaments com les Naves del Metrosidero, el Palacio de los Deportes de Riazor o la plaça José Toubes. El nostre objectiu és que qualsevol persona, especialment els més joves, pugui iniciar-se, entrenar i créixer en aquestes modalitats sense haver de marxar de la seva ciutat.
Què motiva la ciutat a mantenir el seu compromís amb Graviteo i els esports urbans?
Creiem en un model de ciutat on l’esport no es limita a la seva pràctica en instal·lacions esportives. De la mateixa manera que fem amb la ciència, promovent-ne la divulgació, a A Coruña apostem per portar l’esport al carrer i perquè la gent el pugui veure i conèixer. Graviteo A Coruña Xacobeo comparteix aquesta filosofia.
És un esdeveniment obert, participatiu i pensat perquè qualsevol persona pugui acostar-se a conèixer aquestes disciplines. A més, connecta molt bé amb la joventut i amb valors com la inclusió, l’esforç, la igualtat d’oportunitats i la convivència.
Graviteo A Coruña Xacobeo és una celebració multidisciplinària. Com pot aprofitar A Coruña aquesta cita per donar a conèixer i promocionar aquests esports entre els aficionats?
La millor manera de crear afició és acostar l’esport a la gent. Quan una nena o un nen pot veure competir esportistes d’elit a pocs metres de casa, entén que aquell esport també és al seu abast.
El nostre objectiu és que els qui descobreixin aquestes disciplines durant l’esdeveniment trobin després clubs, escoles i espais on continuar practicant-les. És aquí on el treball conjunt entre l’Ajuntament, les federacions i els clubs resulta fonamental.
La ciutat disposa d’instal·lacions per desenvolupar aquestes disciplines o preveu ampliar-les?
A Coruña fa anys que manté una aposta decidida per millorar les seves instal·lacions esportives i continuar ampliant l’oferta per donar resposta a noves modalitats. Com deia abans, disposem d’instal·lacions per a parkour, escalada, skate…
I continuem invertint en equipaments moderns, accessibles i distribuïts per tota la ciutat, com les pistes multiesportives als barris. A Coruña compta amb una gran infraestructura esportiva i hem posat en marxa un pla de millora de les instal·lacions amb l’objectiu d’actualitzar-les per fases alhora que desenvolupem-ne de noves.
Diverses figures de referència en aquestes disciplines són corunyeses. És vital perquè més practicants de la ciutat s’enganxin a aquestes modalitats?
És fonamental. Els referents propers tenen una capacitat d’inspiració enorme perquè demostren que des d’A Coruña també es pot arribar a l’elit. Quan els joves veuen que els qui avui competeixen al màxim nivell van començar entrenant a la seva mateixa ciutat, senten que aquest camí també pot ser el seu.
Per això és tan important continuar donant suport al talent local, donar visibilitat als nostres esportistes i generar oportunitats perquè les noves generacions puguin desenvolupar-se aquí. Aquest cercle virtuós explica, en bona mesura, el gran moment que viu l’esport corunyès: cada vegada comptem amb més referents, clubs més forts, més esdeveniments internacionals i una ciutadania que respon omplint els carrers i les graderies. Aquesta és la millor base per continuar creixent.
Via: Empordà
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