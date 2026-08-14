Bàsquet
El Kids&Us Manresa passa la revisió mèdica al CIMETIR
A banda de les proves habituals, els jugadors del primer equip han realitzat una avaluació funcional per millorar el rendiment i prevenir futures lesions
Regió7
El Kids&Us Manresa ha passat, aquesta setmana, la revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments de pretemporada al Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) de la Clínica Sant Josep. A banda de les proves habituals, els jugadors del primer equip s'han sotmès a una avaluació funcional per millorar el seu rendiment esportiu i prevenir futures lesions.
Les revisions de pretemporada del Kids&Us Manresa continuen evolucionant cap a un model més complet i personalitzat. Els encarregats de dur-les a terme han estat el Dr. Bernat Morist i la Dra. Clara de la Torre, dos metges que s'han incorporat recentment al Centre de Medicina de l'Esport i que compten amb una llarga trajectòria professional al capdavant d'equips mèdics de clubs esportius.
Enguany, a banda de les proves habituals realitzades a les instal·lacions del CIMETIR, la Unitat de Readaptació Esportiva Integral s'ha desplaçat al pavelló del Nou Congost per fer una avaluació funcional de cada jugador basada en l'anàlisi de l'execució de diferents exercicis i salts. Aquests controls permeten obtenir una fotografia molt precisa de l'estat funcional dels esportistes, analitzant aspectes com la força, la capacitat de moviment, l'estabilitat, l'equilibri i les possibles asimetries que poden influir tant en el rendiment com en el risc de lesió.
Els resultats obtinguts es posaran a disposició del cos tècnic del Kids&Us i dels professionals sanitaris, que podran dissenyar estratègies individualitzades tant per optimitzar el rendiment esportiu com per prevenir lesions o planificar processos de readaptació.
Aquestes revisions formen part de la col·laboració que la Fundació Althaia, a través de la Clínica Sant Josep, manté amb el Bàsquet Manresa. Fruit d'aquest acord, Althaia assumeix també la responsabilitat dels serveis mèdics del club. És per això que, per tercera temporada consecutiva, el Dr. Marcelo Casaccia, traumatòleg especialista en genoll, continuarà sent el metge referent del primer equip bagenc.
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