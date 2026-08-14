Bàsquet | Tercera FEB
El Navàs aspira a tornar a treure el cap a la part alta en el nou curs
L’equip dirigit per Isidre Suau segella nou renovacions a l’estiu i incorpora tres fitxatges, dos dels quals amb experiència a la categoria
En la primera jornada de la lliga visitaran la pista de l’ascendit Artés
El CB Navàs afronta la seva sisena temporada a Tercera FEB amb tota la maquinària pràcticament engreixada. L’entitat bagenca ha viscut un estiu plàcid als despatxos, assegurant la continuïtat de nou peces clau i incorporant tres jugadors per completar una plantilla que aspira a tornar a treure el cap a la part alta. En les dues campanyes anteriors, la formació que dirigirà de nou Isidre Suau es va guanyar per mèrits propis el dret de disputar les fases eliminatòries de conferència (2024/25 i 2025/26) i el torneig final per a l’ascens (2024/25) després de cloure les respectives fases regulars en primera i tercera posició.
L’equip començarà la temporada, per tant, des d’un punt de partida ja conegut i amb força recorregut, ben al contrari que al curs precedent. «L’any passat ho vam passar molt malament, ja que vam tenir nou baixes i més feina de preparació. Enguany, tindrem un plus extra de coneixement i de manera de saber fer», explica Suau a Regió7. Una continuïtat que també s’ha donat a la direcció tècnica. «L’equip que continua és el mateix. Som tots de Navàs menys una incorporació que exercirà d’entrenador físic i ajudant assistent», assegura.
Els nou jugadors que han firmat la seva renovació són Adrià Montagut, Ignasi Juncadella, Arnau Saló, Albert Planell, Dmytro Zhuravlov, Marc Bataller, Guillem Albà, Alioune Fall i David Yuste. En l’apartat d’incorporacions, han aterrat al conjunt bagenc Pau Castán, Adrián Pérez i Christ Bonadebi. Els dos últims, amb experiència a la categoria.
L’última de les renovacions va ser la del lesionat de llarga durada David Yuste, a qui esperen recuperar entre novembre i desembre. «Està treballant intensament per poder-se recuperar», afirma el tècnic. Pel que fa a dues de les tres baixes que han patit, Pol Monés i Aboubacar Keita, han fitxat per equips de segona FEB.
Una lliga exigent
El CB Navàs militarà al grup CB de la quarta divisió estatal. Entre els equips més potents figuren el descendit Oca Global CB Salou, el Pujol Mollerussa, botxí de les passades eliminatòries, o el SD Espanyol Bàsquet Cornellà, que sorgeix de la fusió de les dues entitats i que ha fitxat jugadors de renom com Xavi Rabaseda o Àlex Llorca.
Suau també assenyala el potencial de formacions com el Monbus-CB Igualada, el CB Valls Tallers Pablo Martínez, el Sandá CB l’Hospitalet i els dos menorquins: el SA Tintina CB Es Castell Menorca i el CB Ciutadella Ponent.
«Nosaltres som el que som. Tenim la voluntat de competir sempre, sabent que cada any la categoria és més exigent, amb equips que tenen més pressupost, una realitat totalment diferent a la de Navàs. Competim contra capitals de comarca i localitats amb més recursos i estructura», emfatitza. Tanmateix, assegura que no s’agafen a aquest fet com una cosa negativa, ans al contrari. «El moment en què aquestes diferències desapareixen és quan comença el partit, i és aquí quan nosaltres, amb compromís, ambició i humilitat, els posem les coses difícils».
El primer partit de la lliga el disputaran el dissabte 3 d’octubre precisament a la pista d’un vell conegut a la categoria, el CB Artés, de qui Suau només ha tingut bones paraules. «Els vull donar la benvinguda. Estic molt content de tenir un equip més de la comarca. Els trobava a faltar i viurem un derbi de màxima rivalitat», espera.
Abans, disputaran un partit amistós el dissabte 5 de setembre a Sant Julià de Vilatorta davant el CB Vic. Posteriorment, jugaran el primer duel de la Lliga Catalana contra el CB Valls a domicili a la Diada i, dos dies després, rebran l’Esparreguera en el segon i últim matx del grup d’aquesta competició. En funció dels resultats passaran o no de fase. Finalment, també tenen programat un partit al feu del CB Tarragona el 19 de setembre.
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