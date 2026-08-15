Atletisme | Campionat d'Europa
L'equip estatal femení del relleu 4x100 perd el testimoni i queda fora de la final continental
L'atleta de l'Avinent Manresa, Ericka Badeau Maseras, ha completat una bona cursa, però una errada en el darrer canvi entre Lucía Carrillo i Maribel Pérez les ha deixat sense opcions
No ha estat la millor tarda per als velocistes estatals al Campionat d'Europa d'Atletisme de Birmingham, i les principals afectades pel desastre han estat les quatre integrants dels relleu 4x100 femení, entre les quals l'atleta de l'Avinent Manresa Ericka Badeau Maseras. El conjunt estatal arribava a la màxima cita continental defensant la medalla d'or assolida als mundials de l'any passat, però una mala darrera transició en què els ha arribat a caure el testimoni a terra, les ha deixat sense opcions de revalidar metall.
El cert és que ja el dia no havia començat de la millor manera, amb la lesió d'Esperança Cladera en la semifinal dels 200 metres llisos. Una circumstància que ha obligat a debutar en una prova de primer nivell absolut Maseras, que ha estat l'encarregada del primer relleu. La velocista de l'Avinent ha protagonitzat una bona cursa, cedint el testimoni a Jaël Bestué en cinquè lloc.
L'altra catalana de l'equip ha excel·lit en el seu torn, i li ha passat a Lucía Carrillo en primera posició. Un relleu en què ja hi ha hagut alguna dificultat, però que han pogut completar a temps. El desastre ha arribat després, quan Carrillo li ha cedit a Maribel Pérez. Més enllà de fer-ho al límit de la zona reglamentària, el cert és que amb la pressió se'ls ha escapat el testimoni quan Pérez ja es disposava a encarar la recta de meta, deixant-les sense opció de ser a la final d'aquest dissabte al vespre.
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