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Futbol | Pretemporada

El CE Manresa assalta el Nou Sardenya i es proclama vencedor del Vila de Gràcia

El conjunt que dirigeix Sergi Trullàs ha estat superior en la primera meitat, ha resistit a la segona i s'ha acabat imposant a la fatídica tanda de penals

La plantilla manresana, amb el trofeu damunt la gespa del Nou Sardenya

La plantilla manresana, amb el trofeu damunt la gespa del Nou Sardenya / CE Manresa

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Marc Llohis

Manresa

El Centre d’Esports Manresa ha venut cara la seva pell al Nou Sardenya, i imposant-se en la sempre fatídica tanda de penals, s’ha proclamat vencedor del Trofeu Vila de Gràcia 2026. Un duel entre dos dels històrics del futbol català que feia més de dues temporades que no es veia, com a mínim en competició oficial, quan tots dos conjunts han coincidit a Segona RFEF el mateix curs que els manresans han perdut la categoria.

Més enllà del resultat, i sense oblidar que en el futbol amateur els equips encara estan en procés de rodatge, el partit ha exigit el màxim nivell de tots dos conjunts des de l’inici del duel. El primer quart d’hora s’ha saldat amb un empat a zero que no semblava deixar massa satisfet a cap dels dos tècnics, sobretot perquè cap dels dos conjunts semblava imposar amb massa contundència el seu estil damunt la gespa artificial del Nou Sardenya.

Domini manresà

El primer avís de l’equip de Sergi Trullàs ha arribat de les botes d’Aleix Díaz, que ho ha provat amb una rematada des de fora de l’àrea que ha obligat a intervenir Lucas Madrigal. Més clara, però, ha estat la que ha tingut Óscar Gómez passada la mitja hora de joc, quan Carlos Portero ha habilitat Moha Ezzarfani amb una passada a l’espai. L’extrem marroquí, ahir assumint el rol de capità, ha posat una bona pilota al punt de penal que Gómez ha controlat, però el punta del Centre d’Esports ha estat un pèl lent, i Álex Cano ha refusat la pilota a córner.

L’Europa ha contestat amb un intent des de la llarga distància d’Adrià Padillo, que volia aprofitar la sortida en fals de Quim Borràs per intentar un xut des del centre del camp que ha hagut de treure en última instància Marc Castro. Però era el moment del Manresa, i novament amb una desmarcada de Moha, els de Trullàs l’han tornada a tenir. La rematada d’Ezzarfani s’ha trobat amb el porter, i el segon intent de Bader l’ha refusat Arnau Campeny.

La pressió dels bagencs ha estat molt efectiva, sobretot recuperant pilotes en fase de construcció que els permetien ensumar l’àrea amb relativa facilitat. Just abans del descans, Nico Olmedo ha habilitat de nou un incansable Gómez, que ha creuat una potent rematada que ha escopit el pal esquerre de la porteria escapulada.

Canvi de tendència

El temps de descans no ha afavorit gens el conjunt de Trullàs, que de passada ha canviat la gran majoria dels protagonistes de la primera meitat. Uns canvis que han fet més consistent l’equip en defensa, però una mica més inofensiu en el perfil ofensiu. L’Europa ha començat a dominar abans de l’hora de joc, i en els darrers minuts ha tingut un parell d’ocasions molt clares que ha repel·lit Òscar Pulido.

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Cap dels dos conjunts ha estat capaç de marcar, i el vencedor del Trofeu Vila de Gràcia s’ha hagut de decidir des de la fatídica tanda de penals. Un final totalment atípic en aquest punt de la temporada, però que ha servit als manresans per aixecar el primer títol del curs i derrotar un rival d'una categoria superior.

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