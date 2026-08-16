Motocròs | MX2
Guillem Farrés, de Balsareny, salva els mobles a Suècia després d'una forta caiguda
El pilot bagenc de Triumph continua al capdavant del mundial d'MX2, però veu com el seu màxim rival, Sacha Coenen, li retalla 23 punts
El bagenc Guillem Farrés ha tornat a demostrar aquest diumenge que té pasta de campió. El pilot de Balsareny ha sabut capgirar una dinàmica més que negativa causada per una forta caiguda en la mànega classificatòria de dissabte en una veritable cursa de supervivència el diumenge per acabar el cap de setmana en quarta posició i sumar uns valuosos 33 punts que li permeten mantenir-se al capdamunt de la classificació general quan tot just resten quatre jornades a disputar.
El pilot de Triumph arribava al Gran Premi de Suècia com el líder destacat del campionat, encadenant quatre triomfs en les darreres cinc cites del mundial, i amb un marge de 47 punts respecte al belga Sacha Coenen, que no aconseguia aturar la sagnia des de la tercera aturada del mundial a Itàlia. És cert que Coenen és ara més a prop, però el marge de 24 punts sobre el seu principal perseguidor és encara prou important de cara a les darreres cites del mundial d'MX2.
Dues caigudes fatals
El cap de setmana va començar de la pitjor manera possible per a Farrés, que després de dominar als entrenaments lliures i els cronometrats, va patir un dur contratemps a la classificació. Va encetar la primera mànega que dona punts pel mundial amb una gran sortida, però després perdria la roda davantera en el segon revolt i se n'aniria a terra. Una circumstància que l'obligava a posar la directa, tot i que encara no s'havia consumat el desastre.
En plena remuntada, Farrés no va poder evitar caure damunt la moto d'un contrincant després d'un dels salts del circuit, i en aquesta ocasió el cop sí que va ser dur, molt dur. Fins al punt de saltar per damunt del manillar i impactar directament amb el terra. Va haver d'abandonar la sessió, però per fortuna es van descartar lesions greus i només va necessitar punts per suturar petits talls al rostre.
Salvant els mobles
El fet de no acabar la mànega classificatòria obligava Farrés a afrontar la primera cursa de diumenge per les tanques exteriors, però amb molta habilitat ha sabut remuntar, a poc a poc, per cloure el primer gir entre els deu primers. Aleshores, però, ha patit una nova sortida de pista que l'ha tornat a obligar a remuntar, fins a cloure aquesta primera mànega en sisè lloc.
La segona i definitiva també ha tingut incidències vàries. D'entrada, a la sortida s'ha vist tancat per diversos rivals i ha perdut més llocs del compte, i després, quan ja havia recuperat el terreny perdut i rodava quart, ha tornat a anar per terra. Una caiguda, però que no ha tingut més conseqüències que el simple fet de perdre algun segon extra respecte el podi, que ha completat el seu company Camden McLellan. Un resultat que li permet sumar una quarta posició que limita danys en un cap de setmana complicat.
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