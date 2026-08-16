Gimnàstica artística
Laia Font guia la selecció estatal fins al setè lloc per equips de l'europeu de Zagreb
La gimnasta gironellenca ha tornat a exhibir la seva polivalència participant de nou en tots els aparells de la final per combinats
Laia Font ha tornat a demostrar a Zagreb per quin motiu és una de les gimnastes de referència a tot l’estat. La gironellenca que entrena a l’Egiba ha clos la seva participació al Campionat d’Europa de gimnàstica artística de Zagreb amb una setena posició a la final per equips. Un resultat final que si bé és cert que es tractava del mateix amb el qual havien entrat a la final, ha estat a només una errada de portar-les fins a la sisena posició.
La final ha tornat a demostrar que, més enllà dels resultats, la gironellenca Laia Font és una de les gimnastes més completes, tant en l’àmbit estatal com en l’internacional. Prova d’això és que ha estat una de les dotze gimnastes que s’ha atrevit amb tots els aparells en aquesta final per equips. Perquè se’n facin una idea, fins a 34 gimnastes han participat a la final, repartides entre 8 seleccions nacionals.
De fet, només la selecció russa, que afrontava l’última competició denominant-se ‘atletes neutrals’, ha superat en nombre de gimnastes que feien el concurs complet la selecció espanyola. Les tres representants russes han desenvolupat el concurs complet, mentre que en el cas espanyol el nombre ha pujat a dues, Font i Alba Petisco. L’altre combinat nacional que ha optat per aquesta fórmula ha estat el belga, que ha acabat en vuitè lloc la final.
Precisament les belgues i la selecció dels Països Baixos han estat els principals rivals de Font i companyia. Al final, el sisè lloc neerlandès s’ha escapat per menys de dos punts, els que de segur haurien aconseguit si Marina Escudero hagués completat el seu exercici d’asimètriques tal com el tenia pensat. Així i tot, la selecció estatal ha conservat el setè lloc davant d’una Bèlgica que s’ha quedat a més de dos punts d’elles.
Rússia domina, Itàlia somia
Al capdavant de la classificació no hi ha hagut grans sorpreses. La selecció de gimnastes russes ha dominat en cadascun dels canvis de rotació i s’ha acabat imposant a la final per equips. Qui més resistència ha oposat ha estat la selecció italiana. El combinat transalpí ha ofert una important resistència fins al darrer aparell. Han somiat, però la il·lusió s’ha acabat tan bon punt ha finalitzat l’exercici de terra d’Angelina Melnikova, que ha ratificat la victòria russa.
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