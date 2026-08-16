Futbol | La Lliga
L'espanyol de Roger Hinojo, de Cabrianes, enceta amb victòria la temporada (3-0)
El conjunt blanc-i-blau ha estat molt superior a un Llevant que gairebé no ha arribat a crear cap ocasió de perill
El Vila-real d'Ilias Akhomach no ha pogut passar de l'empat en el retorn a Primera del Racing de Santander al Sardinero
La Lliga ja està en joc, i avui han debutat els dos primers representants de la Catalunya central a la màxima categoria del futbol estatal. L’Espanyol del bagenc Roger Hinojo ha encetat la temporada 2026/27 amb una victòria contundent a l’RCDE Stadium davant d’un Llevant que gairebé no s’ha apropat a la porteria blanc-i-blava. També ha puntuat el Vila-real de l’anoienc Ilias Akhomach, que ha estat contra les cordes al Sardinero, però que ha reaccionat a temps per tornar de Santander amb un punt al sarró.
El primer a jugar de tots dos ha estat precisament l’extrem dels Hostalets de Pierola. Akhomach no ha estat titular, però ha entrat al minut 77 de partit substituint un dels herois groguets, Nicolas Pépé, autor del gol de l’empat en el temps afegit de la primera meitat. L’extrem anoienc no ha entrat massa en joc en els darrers minuts de partit, i en el quart d’hora de joc que ha disposat damunt del camp tot just ha tocat 15 vegades l’esfèrica.
El duel de retorn del Racing a Primera ha concentrat tota l’emoció a la primera meitat. Els càntabres s’han avançat quan tot just s’havien jugat 30 minuts per 2-0 mitjançant Andrés Martín i Sergio Martínez, però els de la Plana Baixa han reaccionat amb dues dianes gairebé consecutives. La primera, obra de Pape Gueye, i la segona, un minut després, de Pépé.
Qui sí que s’ha endut els tres punts en aquesta primera jornada de lliga ha estat l’Espanyol de Roger Hinojo. El lateral de Cabrianes ha jugat els 90 minuts en la victòria perica davant d’un Llevant molt inofensiu en el darrer terç del terreny de joc, i encara més feble en defensa, encaixant tres gols en el debut lliguer a l’RCDE Stadium.
Hinojo ha complert, i amb nota, en la seva primera titularitat aquesta temporada. No ha perdut duels individuals i a sobre ha demostrat que, tot i no ser un carriler, pot suposar una arma a la zona d’atac. Qui també ha excel·lit ha estat Roberto Fernández, que amb dues dianes ha encarat un partit que Tyrhys Dolan ha sentenciat.
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