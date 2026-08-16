Atletisme | Campionat d'Europa
Meritxell Soler repeteix bronze per equips a la marató de l'europeu de Birmingham
La corredora santjoanenca ha estat la quarta millor representant del combinat estatal, registrant una millor marca de la temporada al dur circuit britànic
La maratoniana olímpica Meritxell Soler ha aconseguit penjar-se la medalla de bronze per equips, repetint d'aquesta manera l'èxit assolit fa tot just dos anys a Roma amb la selecció estatal. L'atleta santjoanenca ha confessat no haver exhibit la seva millor versió en la cursa d'aquest matí, però s'ha mostrat igualment satisfeta d'haver contribuit en l'èxit conjunt una vegada ha travessat la línia d'arribada situada a la cèntrica Victoria Square de Birmingham.
Soler ha acabat els 42,195 quilòmetres del recorregut en un temps de 2:32:21, una marca que li ha servit per ser vintena a la classificació, així com per establir una nova millor marca personal en aquesta temporada. La santjoanenca ha estat la quarta millor atleta de la selecció a travessar la línia d'arribada, per la qual cosa, el seu temps no s'ha tingut en compte per a la classificació per equips. Això sí, l'equip estatal continuaria sent de bronze si es canvia el seu registre pel tercer millor, els 2:31:57 que ha assolit Ester Navarrete.
Quant a la resta de representant dels conjunt estatal, la millor classificada ha estat la debutant a la distància Carolina Robles, que amb un temps de 2:28:07 ha acabat en una magnífica vuitena posició. Sobretot perquè l'atleta sevillana ha format sempre part del grup capdavanter de la prova, optant fins a la darrera volta del circuit a les medalles. El segon millor temps estatal se l'ha adjudicat Fatima Azzahraa Ouhaddou, que amb una cursa de menys a més ha acabat en quinzè lloc amb 2:30:37.
Dues curses en una
La prova femenina ha estat la clara representació de dues curses en una mateix recorregut. La primera, centrada en el títol individual, se l'ha adjudicada sense cap mena d'oposició la finlandesa Aliso Vainio. L'altra, molt més estratègica, la que enfrontava les diferents seleccions que presentaven grups molt competitius amb l'objectiu d'apuntar-se el títol per equips.
La primera no ha tingut gaire història, com a mínim pel que fa a la medalla d'or. Vainio ha volgut demostrar des de l'inici la seva condició de favorita, imprimint un ritme de cursa espectacular que cap de les seves rivals la podia seguir. Fins al punt d'anar sola, al capdavant de la prova, durant més de 35 quilòmetres. Una circumstància que l'ha permès establir un ritme infernal que li ha valgut per establir un temps de 2:22:26 que suposa un nou rècord del campionat tot i les constants pujades i baixades que presentava el circuit de cinc quilòmetres al qual havien de completar vuit voltes.
La segona classificada ha estat l'hongaresa Lili Anna Vindics-Toth, mentre que el bronze ha estat per la britànica Abie Sonnelly. Prescisament aquesta tercera posició de la maratoniana local ha estat clau de cara a que el seu equip es pengi la medalla d'or en la classificació per combinats. En segona posició, a gairebé tres minuts de les britàniques, han acabat la prova les tres millors corredores italianes. L'equip estatal ha estat el següent a completar la distància a una mica més de minut i mig de la medalla de plata.
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