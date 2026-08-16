Futbol | La Lliga
Rècord històric de futbolistes de la Catalunya central a Primera Divisió
El retorn del bagenc Roger Hinojo a l’Espanyol i el fitxatge de l’urgellenc Jonathan Dubasin per l’Osasuna supleixen la baixa del martorellenc Antoniu Roca i augmenten a deu el nombre de jugadors de la regió
Ja fa temporades que la presència de futbolistes de la Catalunya central a la màxima categoria estatal no para de créixer. I això que fa menys d’una dècada no n’hi havia ni un. El rècord s’havia establert als nou jugadors, però el retorn del bagenc Roger Hinojo al RCD Espanyol i el fitxatge de l’urgellenc Jonathan Dubasin per l’Osasuna han fet créixer el registre fins als deu; una xifra insòlita. Podrien ser-ne onze si no fos per la cessió del martorellenc Antoniu Roca al RCD Mallorca.
El Barça mantindrà com a mínim una temporada més el trident de la regió central: el sallentí Joan Garcia, el martorellenc Eric Garcia i el berguedà Marc Bernal. El porter i el central van ser peces cabdals en les alineacions del tècnic alemany Hansi Flick i sembla que així seguirà sent l’any que ve. Afavoreixen aquest diagnòstic la sortida de Ter Stegen a l’Ajax i els pocs moviments a la línia defensiva. No obstant els rumors de la possible arribada d’un central esquerrà, fins ara només s’ha fet oficial la cessió de Ronald Araujo al Liverpool. Queda per veure si Eric jugarà d’entrada de lateral dret o de central. Potser fins i tot de mig-centre.
El cas de Bernal és una mica diferent dels anteriors. El berguedà afronta una temporada vital pel seu futur en què espera consolidar el protagonisme que va adquirir al tram final del curs passat. Si bé al començament Flick va ser cautelós amb la reintroducció, Bernal va acabar disputant tots els partits de lliga de la segona volta. A més, la lesió de De Jong, que no sembla tenir un termini clar de retorn, li obre encara més les possibilitats de ser important en l’esquema blaugrana. És una incògnita saber com li afectarà la més que possible arribada de Rodri des del Manchester City.
Entre els quatre millors equips de la Primera Divisió hi havia un altre bagenc, Marc Pubill. El manresà va arribar al conjunt matalasser com a lateral dret i en només mitja temporada va meravellar el Cholo Simeone, que el va reconvertir a central per fer-un una de les grans revelacions de la temporada 2025/26. Pubill va guanyar-se la titularitat a la segona meitat de curs i va tenir una forta presència en els grans escenaris europeus. Aquest estiu s’ha reincorporat als entrenaments com a campió del món. Venia de l’Almeria. De Segona Divisió.
Sis representants fora dels tres grans
També es mantindrà a la Lliga EA Sports el sallentí Aitor Ruibal, que disputarà la seva setena temporada al Reial Betis. El curs passat va signar el seu millor registre golejador amb la samarreta verd-i-blanca amb cinc dianes. Igualment, Ilias Akhomach, dels Hostalets de Pierola, ha tornat al Vila-real un cop finalitzada la seva cessió al Rayo Vallecano. Informacions recents han declarat l’interès de l’Espanyol i l’Olympique de Marsella per endur-se l’extrem anoienc. Però l’arribada del tècnic Íñigo Pérez procedent del Rayo podria afavorir la seva continuïtat al conjunt groguet.
A l’Espanyol militarà la primera de les novetats; Roger Hinojo, de Cabrianes. Malgrat que va debutar amb el primer equip el curs 2024/25 i l’estiu passat va iniciar la pretemporada amb el primer equip, va acabar sortint cedit a la Cultural Lleonesa de Segona Divisió.
Aquest estiu ha tornat a estar en dinàmica de l’equip de Manolo González. Hinojo ha compartit el lateral esquerre amb Hartman, cedit pel Burnley, i ha sortit d’inici en quatre dels sis partits de pretemporada. Tot fa pensar que, aquesta vegada sí, formarà part de la primera plantilla. A banda de les múltiples baixes a la línia defensiva, convé sumar-hi que l’Espanyol hauria rebutjat una oferta de 3 milions d’euros del Lech Poznan per evitar la sortida d’Hinojo.
L'Osasuna, l'altre equip amb tres
El Barça no serà l’únic equip amb tres integrants de la regió central. També ho farà l’Osasuna. El davanter olesà Raúl García de Haro jugarà la seva quarta temporada a Pamplona després de marcar 14 gols el curs passat. Un d’ells va ser en el 2 a 1 amb el Reial Madrid al Sadar amb un xut des de fora l’àrea al minut 91.
L’Osasuna s’ha mantingut a Primera Divisió amb un punt de marge sobre el Mallorca. També hi serà l’abrerenc Raúl Moro, que va tornar a la Lliga en el mercat d’hivern després d’una estada breu a l’Ajax. Li va servir per debutar a la Lliga de Campions. El tercer integrant serà l’urgellenc Jonathan Dubasin, l’altra novetat a la competició, que ha fitxat per l’Osasuna després de signar una temporada magnífica amb l’Sporting de Gijón. En 37 partits a la Lliga Hypermotion, va marcar 16 gols i va fer 4 assistències. Va ser el sisè màxim golejador de la categoria empatat amb el quart i el cinquè, Asier Villalibre i Carlos Fernández, dos davanters. Dubasin és extrem.
La Lliga 2026/27 va començar ahir amb els dos primers partits de la primera jornada, l’Alabès-Getafe i el Sevilla-Rayo Vallecano. Avui podrien estrenar-se dos dels nostres: Ilias Akhomach i Hinojo.
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