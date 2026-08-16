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Recuperació sobtada de representants de la regió a Segona, que passa de tres a deu jugadors
Els ascensos del CE Sabadell i el Celta Fortuna sumen fins a cinc futbolistes de les comarques de la Catalunya central a la categoria
La Segona Divisió va patir el curs passat una davallada sobtada de futbolistes de la regió central. Dels vuit que va arribar a tenir la temporada 2022/23 i els set de les dues següents, l’any passat en van quedar només tres: Martí Vilà, Jonathan Dubasin i Iker Venteo. Però, la situació ha tornat a canviar radicalment i, de cara el nou curs, que ha començat aquest cap de setmana, fins a deu jugadors de les nostres comarques actuaran a la segona màxima categoria estatal. Els mateixos que a Primera Divisió.
Part de la responsabilitat del creixement sobtat de representació el tindrà l’ascens del CE Sabadell, equip en què juguen fins a tres jugadors de la regió central; el manresà Joel Priego, el santpedorenc Ton Ripoll —tots dos van vestir la samarreta arlequinada a Primera Federació—, i l’esparreguerí Pipa, que torna a Segona Divisió procedent del Ludogorets búlgar. Pipa va ser un dels futbolistes que va deixar la categoria l’estiu passat. Aleshores jugava al Burgos.
El CE Sabadell té dos bagencs més al cos tècnic. El segon entrenador és Aitor Maeso, manresà; i el surienc Gerard Puentes forma part de l’equip d’analistes. Encara més, l’entrenador dels vallesans és Ferran Costa, qui va dirigir la banqueta del CE Manresa en l’ascens a Segona Federació de la temporada 2020/21.
Dos bagencs al filial del Celta
El Celta Fortuna, un altre dels ascendits a Segona Divisió, portarà dos representants més de les comarques centrals. El primer és el fruitosenc Jan Oliveras, que va arribar al filial del club gallec l’estiu passat després de dues experiències a l’estranger. Oliveras va deixar el cadet A del FC Barcelona l’any 2020 per unir-se a les categories inferiors de l’AS Roma. També va passar pel Dinamo de Zagreb, en qualitat de cedit.
L’altre integrant de la plantilla viguesa serà el manresà Alexis Olmedo, que s’ha incorporat al Celta Fortuna aquest estiu procedent del Barça Atlètic.
Tres jugadors més arribaran a Segona Divisió. Quim Junyent, de Balsareny, i també format al Barça, vestirà la samarreta de la UD Almería; el martorellenc Antoniu Roca ha estat cedit al Mallorca després de patir una davallada de minuts important a l’Espanyol; i el manresà Lluís López, que va deixar el Saragossa l’estiu passat per anar-se’n al Shandong Taishan xinès, ha fitxat per l’Albacete. López es va formar a les categories inferiors de l’Espanyol i va passar mitja temporada al primer equip, a Primera Divisió. Fins i tot va arribar a debutar a l’Europa League.
L’únic jugador de la temporada passada que es mantindrà a la segona màxima categoria és el berguedà Martí Vilà, que fa set setmanes que és al FC Andorra i n’és un dels capitans. Al mateix equip hi jugarà Marc Bombardó, de Cerdanyola del Vallès i format al Gimnàstic de Manresa. L’acord entre ambdós clubs facilita la presència de jugadors formats al club bagenc al primer equip. De fet, tres futbolistes del planter estaran en dinàmica de l’Andorra. El manresà Tiago Olmedo, germà del mencionat Alexis i de Nico, que juga al CE Manresa; els altres dos seran Stefan Golubic, que arriba procedent de la UE Cornellà, i el porter Jan Lagunas.
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