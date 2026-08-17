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Bàsquet

El CB Igualada fa de la continuïtat el seu segell indentitari

La formació que dirigeix Víctor Belenguer basteix una plantilla d'onze jugadors que manté nou cares i incorpora dos fitxatges 

El seu objectiu serà lluitar per aconseguir una cobejada plaça entre els quatre primers classificats de la lliga

Els jugadors del CB Igualada fan pinya durant un partit del curs passat

Els jugadors del CB Igualada fan pinya durant un partit del curs passat / JORDI BIEL

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Pol Vilà

Pol Vilà

Igualada

Assolir un lloc a les anhelades fases eliminatòries de Tercera FEB. Aquest tornarà a ser l’objectiu del Monbus-CB Igualada en la nova temporada que començarà a principis d’octubre. Es tracta d’una fita que se’ls ha resistit en les dues passades campanyes, finalitzant la lliga en sisena posició -hi accedeixen els quatre primers classificats-, però que enguany tornaran a lluitar amb una plantilla d’onze jugadors que manté nou cares i presenta dues novetats. La missió no serà senzilla per a la formació de l’Anoia, que haurà de competir en un grup C-B amb rivals d’alt nivell bastits per obtenir l’ascens de categoria.

«Estem contents per com ha anat l’estiu. Amb les dues incorporacions i les renovacions ens queda un equip bastant equilibrat», explica l’entrenador de l’equip, Víctor Belenguer, a Regió7. A Igualada, ja s’han habituat a segellar àmplies renovacions de temporada a temporada. «Ens passa sovint, l’any passat no vam canviar cap peça. Els jugadors estan bé, volen seguir i ens permet no haver de construir la manera de jugar perquè molts ja juguen de memòria i és un bon senyal», assegura.

Els jugadors que continuaran vinculats a l’entitat són Marc Bernadí, Arnau Cumelles, Arnau Latorre, Arnau Baltà, Miquel Aliaga, Lluc Sala, Miquel Benito, Eduard Tejero i Carles Fons. Les dues incorporacions són el base Dani Roy i un vell conegut, l’interior Roger Pérez.

Procedent del CB Esparreguera, Belenguer defineix Roy com «un director de joc amb projecció, que físicament ens aportarà un plus perquè anirà millorant i creixent». El club informa que és un base ràpid, amb tir exterior i una intensitat defensiva que es nota des del primer minut. Sobre Pérez, el tècnic destaca que «té molts punts i tir exterior, un bon equilibri a dins i fora la pintura».

Un grup C-B d’alt nivell

Amb els deures fets als despatxos, ara l’equip haurà de traslladar damunt del parquet la seva capacitat competitiva. El sorteig de la federació els ha situat al grup C-B, on hauran de treure els colzes per superar a rivals potents com l’SD Espanyol Bàsquet Cornellà, el Pujol Mollerussa o l’Oca Global CB Salou.

«Hi ha alguns equips superiors. Hem tingut la sort i la dissort que hi ha quatre, cinc o sis equips construïts per pujar. Per tant, ens marquem competir al màxim i estar a la zona tranquil·la i esperar poder lluitar per la quarta plaça quan faltin poques jornades», concreta Belenguer.

Encetaran la temporada regular a casa el dissabte 3 d’octubre davant el Supermercados Diskont-CB Ciutadella. Abans, disputaran dos amistosos i intentaran progressar de fase en el torneig de la Lliga Catalana. L’Igualada ha quedat enquadrat al grup 5 amb el CB Artés i la Parròquia-Bàsquet Samà.

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El primer duel d’aquesta competició tindrà lloc a Artés el dia de la Diada. En el segon i últim partit del triangular, s’enfrontaran contra els de Vilanova i la Geltrú a les Comes.

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