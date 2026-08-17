Bàsquet
El CB Igualada fa de la continuïtat el seu segell indentitari
La formació que dirigeix Víctor Belenguer basteix una plantilla d'onze jugadors que manté nou cares i incorpora dos fitxatges
El seu objectiu serà lluitar per aconseguir una cobejada plaça entre els quatre primers classificats de la lliga
Assolir un lloc a les anhelades fases eliminatòries de Tercera FEB. Aquest tornarà a ser l’objectiu del Monbus-CB Igualada en la nova temporada que començarà a principis d’octubre. Es tracta d’una fita que se’ls ha resistit en les dues passades campanyes, finalitzant la lliga en sisena posició -hi accedeixen els quatre primers classificats-, però que enguany tornaran a lluitar amb una plantilla d’onze jugadors que manté nou cares i presenta dues novetats. La missió no serà senzilla per a la formació de l’Anoia, que haurà de competir en un grup C-B amb rivals d’alt nivell bastits per obtenir l’ascens de categoria.
«Estem contents per com ha anat l’estiu. Amb les dues incorporacions i les renovacions ens queda un equip bastant equilibrat», explica l’entrenador de l’equip, Víctor Belenguer, a Regió7. A Igualada, ja s’han habituat a segellar àmplies renovacions de temporada a temporada. «Ens passa sovint, l’any passat no vam canviar cap peça. Els jugadors estan bé, volen seguir i ens permet no haver de construir la manera de jugar perquè molts ja juguen de memòria i és un bon senyal», assegura.
Els jugadors que continuaran vinculats a l’entitat són Marc Bernadí, Arnau Cumelles, Arnau Latorre, Arnau Baltà, Miquel Aliaga, Lluc Sala, Miquel Benito, Eduard Tejero i Carles Fons. Les dues incorporacions són el base Dani Roy i un vell conegut, l’interior Roger Pérez.
Procedent del CB Esparreguera, Belenguer defineix Roy com «un director de joc amb projecció, que físicament ens aportarà un plus perquè anirà millorant i creixent». El club informa que és un base ràpid, amb tir exterior i una intensitat defensiva que es nota des del primer minut. Sobre Pérez, el tècnic destaca que «té molts punts i tir exterior, un bon equilibri a dins i fora la pintura».
Un grup C-B d’alt nivell
Amb els deures fets als despatxos, ara l’equip haurà de traslladar damunt del parquet la seva capacitat competitiva. El sorteig de la federació els ha situat al grup C-B, on hauran de treure els colzes per superar a rivals potents com l’SD Espanyol Bàsquet Cornellà, el Pujol Mollerussa o l’Oca Global CB Salou.
«Hi ha alguns equips superiors. Hem tingut la sort i la dissort que hi ha quatre, cinc o sis equips construïts per pujar. Per tant, ens marquem competir al màxim i estar a la zona tranquil·la i esperar poder lluitar per la quarta plaça quan faltin poques jornades», concreta Belenguer.
Encetaran la temporada regular a casa el dissabte 3 d’octubre davant el Supermercados Diskont-CB Ciutadella. Abans, disputaran dos amistosos i intentaran progressar de fase en el torneig de la Lliga Catalana. L’Igualada ha quedat enquadrat al grup 5 amb el CB Artés i la Parròquia-Bàsquet Samà.
El primer duel d’aquesta competició tindrà lloc a Artés el dia de la Diada. En el segon i últim partit del triangular, s’enfrontaran contra els de Vilanova i la Geltrú a les Comes.
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