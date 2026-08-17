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Bàsquet

El Kids&Us Manresa encetarà la pretemporada a Navàs amb el Cheshire Phoenix britànic

El partit es jugarà el pròxim 30 d'agost a les 12h

La fase de preparació constarà d'un mínim de sis partits, ampliable a set en cas d'arribar a la final de la Lliga Catalana

Martí Raurich, guanyador d'&quot;El Somni&quot;, farà la pretemporada amb el Kids&amp;Us Manresa

Martí Raurich, guanyador d'"El Somni", farà la pretemporada amb el Kids&Us Manresa / Oscar Bayona

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Ton Badia Lloret

Manresa

El Kids&Us Manresa ha anunciat que encetarà la pretemporada amb un enfrontament contra el Cheshire Phoenix. El partit es jugarà el pròxim diumenge 30 d'agost a les 12h a Navàs. D'aquesta manera, la fase de preparació constarà d'un mínim de sis partits, ampliable a set si s'arriba a la final de la Lliga Catalana, la primera competició oficial de la temporada.

El Kids&Us Manresa tornarà als entrenaments demà mateix. A banda dels jugadors que formaran part de la primera plantilla, també hi serà Martí Raurich, el guanyador d'"El Somni", la iniciativa de la Fundació del Bàsquet Manresa que permetrà que un aficionat formi part de l'equip durant quatre dies de pretemporada.

Els manresans van passar la revisió mèdica dilluns passat al Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) de la Clínica Sant Josep de la capital del Bages. A banda de les proves habituals, els jugadors es van sotmetre a una avaluació funcional que permetrà, al cos tècnic i als professionals sanitaris, dissenyar estratègies individualitzades tant per optimitzar el rendiment esportiu com per facilitar la prevenció de lesions i planificació dels processos re-adaptatius. 

La pretemporada

El primer rival de la pretemporada serà el Cheshire Phoenix britànic, el subcampió de la SuperLliga de Bàsquet (SBL), la màxima categoria del bàsquet britànic, antigament coneguda com a British Basketball League. La temporada passada, la competició la van formar deu equips i el campió va ser el London Lions. 

Abans de la primera competició oficial de la temporada 2026/27, la Lliga Catalana, el Kids&Us Manresa disputarà dos enfrontaments més, tots dos a Sant Julià de Vilatorta, en el tradicional torneig d'estiu, contra l'Asisa Joventut (3 de setembre a les 20.30h) i l'Ilerna Lleida (6 de setembre a les 18.30h). 

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