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Sergio Busquets torna al Barça com a assistent del filial

La llegenda blaugrana s’integra en l’equip de treball de Juliano Belletti mentre fa el curs d’entrenador

Sergio Busquets s'incorpora a l'staff del Barça Atlétic

Sergio Busquets s'incorpora a l'staff del Barça Atlétic / / FC Barcelona

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Laia Bonals

Barcelona

Incorporació de talent i retorn a casa. Sergio Busquets torna a vestir la samarreta blaugrana, però aquesta vegada com a membre del cos tècnic, després d’incorporar-se a l’staff de Juliano Belletti al capdavant del Barça Atlètic. L’excentrecampista ha fet oficial el seu retorn al que va ser casa seva durant més de 15 anys com a futbolista i aquest mateix dilluns ha participat en el seu primer entrenament com a membre del cos tècnic. Mantindrà aquesta funció mentre realitza les pràctiques del curs d’entrenador.

Busquets torna al club tres anys després de posar punt final a la seva etapa com a jugador del primer equip. Després de 15 temporades defensant la samarreta del Barça, el futbolista de Badia del Vallès va continuar la seva trajectòria a l’Inter Miami, on va jugar durant dues temporades i mitja abans d’anunciar la seva retirada dels terrenys de joc.

Amb 722 partits amb la samarreta del Barça, Busquets és el tercer jugador amb més participacions de la història del club. El seu palmarès també és un reflex de la seva magnitud: 32 títols, amb 9 Lligues, 7 Copes del Rei, 7 Supercopes d’Espanya, 3 Champions League, 3 Supercopes d’Europa i 3 Mundials de Clubs.

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«La seva experiència, els seus coneixements i la seva manera d’entendre el joc passen a formar part de l’equip de treball de Juliano Belletti, amb l’objectiu de contribuir al creixement i a la formació dels joves futbolistes del filial blaugrana», explica el club en el comunicat en què ha fet oficial el seu retorn.

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