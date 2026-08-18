Bàsquet | Tercera FEB
El CB Esparreguera es marca la regularitat com a objectiu
La formació del Baix Nord viu un estiu mogut, amb set renovacions i cinc fitxatges que han de donar-li un extra de solidesa en una competició que tindrà una zona mitjana més igualada
El CB Esparreguera vol deixar enrere una temporada marcada per la irregularitat. Després de segellar la permanència en les darreres jornades i sense trobar un rumb clar que els permetés aspirar a objectius superiors, l’entitat entoma el nou curs amb la idea clara de guanyar solidesa i consistència. En un estiu mogut als despatxos, els del Baix Nord han fet cinc fitxatges i s’han assegurat la continuïtat de set jugadors del club.
«Hi ha hagut cinc baixes, i això implica un canvi d’estil i entendre l’equip que tindrem. Estic content perquè penso que els nous ens donaran un plus competitiu i físic», explica a Regió7 el tècnic Marc Raventós, qui té poder en la confecció de la plantilla perquè també és el director tècnic.
En la carpeta de les renovacions, la formació seguirà comptant amb Miquel Segarra, Jeremy Martin, Quico Roig, Quim Bardés, Josep Solé i ha promocionat al primer equip Pau Roig i Sergi Romero. Pel que fa a les arribades, quatre acrediten experiència a la categoria: Omaru Toure, Víctor Castellón, Arnau Iglesias i Sergio Quintana; mentre que Carlos Cáceres aterra procedent del veí CB Martorell, de Supercopa.
«Ens hem reforçat bé. Són jugadors treballadors i que conec personalment del món del bàsquet», comenta el tècnic. De cadascun d’ells, Raventós assenyala el lideratge que han d’exercir Castellón, amb experiència a Segona FEB, i Quintana; un Omaru que «ja coneix la casa i que si està centrat ens donarà moltíssim». De l’Arnau Iglesias en subratlla el seu pas pel CB Valls, mentre que de les dues promocions posa en relleu «el seu talent i treball».
El CB Esparreguera militarà al grup C-A de Tercera FEB, en què Raventós preveu una marcada «igualtat a la zona mitjana», sense cap equip que destaqui excessivament. Una circumstància diferent a la que es pot viure en el grup C-B, amb formacions com l’SD Espanyol Bàsquet Cornellà, el Pujol Mollerussa o el CB Salou per sobre de la resta.
Així i tot, el tècnic de l’Esparreguera considera, com a rivals més potents del seu grup, el Shad Mollet, que «com cada any s’ha reforçat molt bé i amb jugadors amb experiència», assegura, l’Ibersol CB Tarragona i el CB Vic-Universitat de Vic.
Per tant, queda clar que l’equip del Baix Llobregat Nord haurà de millorar les prestacions del curs passat, en què van finalitzar desens amb un balanç de deu victòries i setze derrotes.
«Evidentment, volem intentar no ser tan irregulars. Vam començar una miqueta malament, no ens trobàvem, faltava connexió. Quan semblava que les coses ens anaven millor, les baixes ens tornaven a frenar», detalla Raventós. Per això, ara l’objectiu és «ser més sòlids, sobretot en el dia a dia, tenir més sort amb les lesions i, si treballem com volem, la temporada hauria d’anar millor», assegura.
El seu debut a la competició domèstica serà el dissabte 3 d’octubre a la pista del Flanigan Calvià. El debut a casa serà al cap d’una setmana contra el Mollet. El desplaçament més llunyà el tindran quan hagin d’agafar l’avió per mesurar-se amb l’Immo Sa Marina Ciutat d’Inca Bàsquet, a Mallorca.
L’equip es posarà en marxà el dilluns 24 d’agost i jugarà dos compromisos amistosos abans de disputar el primer duel de la Lliga Catalana el 13 de setembre al feu del CB Navàs Viscola en el triangular del grup 2. El segon partit el jugaran a casa el 19 del mateix mes davant el Valls. En funció dels resultats podrien progressar de fase.
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