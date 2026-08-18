Graviteo A Coruña Xacobeo
Roberto García: "Graviteo demostrarà que esport i cultura són una combinació perfecta"
El secretari general per a l’Esport destaca l’impacte social, esportiu i econòmic de Graviteo A Coruña Xacobeo i confia que la cita impulsi els esports urbans entre els més joves
La Corunya es prepara per convertir-se en punt de trobada dels esports urbans amb Graviteo A Coruña Xacobeo, una cita que reunirà 500 esportistes nacionals i internacionals en alguns dels espais més reconeixibles de la seva façana marítima. Roberto García, secretari general per a l’Esport, destaca la capacitat de l’esdeveniment per projectar Galícia, acostar aquestes disciplines al públic i generar aquest «efecte mirall» que, assegura, provoca l’alta competició entre els més joves.
Impulsat per la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña i el Concello da Coruña, amb el patrocini d’Estrella Galicia, Graviteo A Coruña Xacobeo aspira a consolidar-se com una de les grans cites dels esports urbans i de l’oci del calendari gallec
Graviteo A Coruña Xacobeo aterra a la Corunya per posar la ciutat i Galícia en el focus dels esports urbans. ¿Quin impacte preveu la Xunta que pot tenir l’esdeveniment en l’aspecte social, esportiu i econòmic?
A la Xunta sempre hem defensat que l’esport va molt més enllà de la competició. Aquest tipus d’esdeveniments sempre suposen un impuls important, ja no només per a l’esport sinó també per a l’economia i la vida social de les localitats on se celebren. Cites com Graviteo ho demostren.
La competició situarà la Corunya com un espai obert a la celebració de grans esdeveniments que uneixen esport i cultura. ¿És una oportunitat per consolidar la ciutat i Galícia com a escenaris de primer nivell en aquest tipus de cites?
Sens dubte. Galícia té una àmplia experiència a acollir i organitzar grans esdeveniments esportius i estic convençut que Graviteo tornarà a demostrar que l’esport i la cultura són una combinació perfecta i que tant la Corunya com Galícia són escenaris idonis per a competicions de primer nivell.
¿Quin paper juguen la Xunta i la Secretaria General per a l’Esport en el desenvolupament de Graviteo i què suposa per a la institució col·laborar amb una cita d’aquesta índole?
La Xunta manté un compromís ferm amb l’organització de grans esdeveniments esportius a Galícia. Col·laborar amb una cita com Graviteo suposa continuar apostant per un model que ens ajuda a promocionar Galícia mentre es consolida com un referent en la celebració de grans competicions.
¿És necessari un esdeveniment d’aquest tipus per impulsar o consolidar la cultura de l’esport urbà al nord de Galícia?
L’esport urbà viu un gran moment a Galícia i cada vegada compta amb més practicants i seguidors. Evidentment un esdeveniment com Graviteo contribuirà a reforçar aquesta tendència al nord de la comunitat al donar visibilitat a aquestes disciplines, acostar-les al públic i inspirar els més joves.
¿Com veu la posició de l’esport i els esportistes gallecs en aquests esports urbans que formen part de Graviteo?
El creixement que estan experimentant els esports urbans a Galícia, tant en la base com en la competició, està donant els seus fruits. A més, els nostres esportistes sempre responen quan competeixen a casa motiu pel qual estic segur que afrontaran Graviteo amb la màxima il·lusió i oferiran un gran espectacle.
Graviteo se celebrarà en zones del port, la Marina i l’esplanada d’O Parrote. ¿Quina importància té el protagonisme del paisatge i del mar en la competició, en una ciutat tan vinculada a la costa com la Corunya?
L’escenari és immillorable. Estem parlant d’alguns dels espais més emblemàtics de la façana marítima de la Corunya, una ciutat que viu per i per al mar. Aquest entorn fa que la cita tingui un atractiu especial.
Hi participaran 500 esportistes nacionals i internacionals de primer nivell, inclosos alguns corunyesos. ¿Pot Graviteo suposar un impuls a l’esport urbà a la Corunya, especialment entre els més joves i la base?
Sí. I per a nosaltres és molt rellevant aquest impuls, sempre parlem de l’efecte mirall que genera l’alta competició sobre l’esport de base. Veure competir els millors esportistes inspira molts nens, nenes i joves a iniciar-se en aquestes disciplines o a continuar practicant-les.
Graviteo se celebra al cor de la ciutat de la Corunya, però atraurà aficionats d’altres punts de Galícia i d’Espanya. ¿Quina resposta espera del públic general?
Estic convençut que la resposta del públic serà magnífica. Graviteo reuneix tots els ingredients per atraure milers de persones: un format molt atractiu, esportistes de primer nivell i un escenari excepcional. La nostra experiència amb aquest tipus d’esdeveniments ens fa ser optimistes i crec que tornarem a veure una gran afluència de públic durant tot el cap de setmana.
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