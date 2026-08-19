Bernal posa Rodri com a exemple a seguir: "És un tros de jugador"
El jugador del planter està encantat amb el fitxatge d’un futbolista del qual ja va aprendre durant la convocatòria amb la selecció espanyola
Jordi Gil
Marc Bernal tindrà a partir d’ara un dels seus referents al seu costat al FC Barcelona. El jugador de Berga podrà comptar amb un autèntic mestre com Rodri Hernández, de qui guarda un gran record dels dies que va compartir amb ell durant la concentració prèvia al Mundial del 2026, en què Bernal va ser un dels nou jugadors de suport convocats.
El migcampista català va debutar amb la selecció absoluta en un amistós contra l’Iraq i ja no es va desplaçar als Estats Units. Van ser uns dies d’aprenentatge amb els campions del món que li van servir de molt. Bernal recorda aquelles jornades en un vídeo promocional dels cromos de Panini, en què explica que «vaig tenir la sort d’estar una setmana amb Rodri i és un exemple tant dins com fora del camp».
Tots dos competiran per la posició de pivot, tot i que Bernal accepta de molt bon grat compartir vestidor amb un «líder dins i fora del camp». Recordant aquells dies, explica: «Als que anàvem més perduts, ens orientava». Bernal va recalcar que «és un futbolista amb una Pilota d’Or, pivot titular de la selecció, sent important; és un tros de jugador».
El jugador del planter barcelonista i Rodri coincidiran a partir d’aquest dimarts al vestidor blaugrana i aviat també podrien tornar a fer-ho amb la selecció. De la Fuente té molt en compte Bernal de cara a un futur pròxim, tot i que el lloc està molt disputat amb la presència de Rodri i Martín Zubimendi.
Reptes amb la ‘Rojita’
De moment, tot sembla indicar que Bernal formarà part de la dinàmica de la selecció sub-21 amb la mirada posada en l’absoluta en un termini no excessivament llarg. La seva progressió així ho indica. Bernal està demostrant al FC Barcelona que el seu procés de maduració avança a passos de gegant i que està destinat a afrontar grans reptes.
La selecció, sens dubte, és un dels seus objectius. De tota manera, amb la ‘Rojita’ té reptes importants, com ara l’Europeu sub-21 que es disputa a Sèrbia i Albània aquest estiu, que, a més, atorga la classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Marc Bernal, amb 19 anys, està en plena ascensió en la seva carrera professional i, al costat de Rodri, pot formar un dels millors centres del camp d’Europa durant els pròxims anys.
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