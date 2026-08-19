Futbol
El CE Manresa perd, davant el Sant Andreu, el setè amistós de la pretemporada (3-1)
El conjunt quadribarrat s’ha avançat al minut 11 de penal i ha ampliat la diferència amb dos gols més a la segona part
L’única diana bagenc l’ha fet Momoh abans de la mitja hora
Regió7
El CE Manresa va caure davant la UE Sant Andreu en el setè amistós de pretemporada que s’ha disputat al camp Municipal de Peralada, de gespa natural. L’únic gol bagenc el va fer Momoh al minut 25 en un xut creuat a l’escaire.
El CE Manresa afrontava un altre dels partits complicats de la fase de preparació per al retorn a la Segona Federació. Més enllà d’una possible sorpresa en el resultat, un aspecte que no preocupava gens el tècnic Sergi Trullàs, tal com va advertir a Regió7 a l’inici de la pretemporada, el partit va servir per veure un onze inicial molt reconeixible.
Al darrere, a excepció del lateral esquerre, Ivan Tébar, que s’ha incorporat aquest estiu, els altres tres van acabar la temporada sent titulars i peces destacades de l’ascens i la consecució del títol del grup cinquè de Tercera Federació. La mateixa situació es va produir a la davantera, en què l’única novetat va ser Santi Guzmán, també acabat d’arribar. El mig del camp és la demarcació més difícil de preveure, perquè Trullàs compta amb com a mínim quatre candidats a la titularitat.
L’inici del partit va estar marcat per les ocasions a totes dues bandes, que no es van fer esperar gens. Però el domini el va tenir el Sant Andreu, que va ser el primer a provar-ho en un córner que el davanter Jaume Tovar va enviar al travesser (minut 4).
El CE Manresa va provar de contrarestar el protagonisme local amb atacs ràpids a l’esquena de la defensa. I tot just dos minuts després, Santi Guzmán va tenir la primera aproximació a l’àrea contrària amb un xut per baix i molt potent que va aturar Iñaki Álvarez.
Tot i la reacció immediata, els quadribarrats van aprofitar un penal per avançar-se al marcador. El va convertir el mateix que ja ho havia provat abans, Tovar. Però altra vegada el Manresa s’hi va tornar i Momoh va situar l’1 a 1 amb un golàs per l’escaire. La diana va arribar després d’una bona triangulació entre Guzmán, Tébar i Momoh. Més tard, el mateix davanter va estar a punt de fer l’1 a 2.
A la segona part, el Sant Andreu va fer valdre la seva condició de favorit. Després d’una bona estona de domini, Agudín va fer el segon. Més tard, al minut 71, Bermejo va sentenciar amb el tercer i definitiu gol.
Trullàs només havia fet dos canvis a la mitja part, els dos centrals. Just abans del tercer gol, en va fer vuit més. Va entrar un lateral esquerre de refresc, tres migcampistes i tres davanters.
El CE Manresa disputarà el següent amistós, el penúltim de la pretemporada, dissabte a les 19h al Congost. Rebrà la visita de l’Atlètic Lleida.
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