Flick tria Raphinha en comptes de De Jong per parlar al Gamper
El centrecampista era el següent en la jerarquia després de Ter Stegen i Ronald Araujo, que se n’han anat. El tècnic al·lega que Frenkie està lesionat i imposa el brasiler, Eric i Pedri.
Jorge Dávila
Arriba l’esperat moment de la primera aparició del Barça davant el seu públic. El trofeu Joan Gamper encara conserva un punt de litúrgia, tot i que el futbol modern ha diluït l’expectació, d’una banda perquè els aficionats ja han vist diverses vegades l’equip i els convidats al torneig són com més va més estranys. El cas de l’Al-Ahly d’Egipte, curiosament el club del qual procedeix Hamza Abdelkarim, el jove davanter que s’ha erigit en el màxim golejador de la pretemporada blaugrana, amb tres gols, dos al Birmingham i un altre al Basilea.
El torneig s’ha fos des de fa anys amb la presentació i els seus tradicionals prolegòmens, entre els quals, el parlament del capità. Aquest estiu n’han volat dos, Marc-André ter Stegen i Ronald Araujo, i l’ordre jeràrquic eleva Frenkie de Jong a portaveu. El neerlandès ha sigut relegat per Hansi Flick, que ha designat Raphinha perquè es dirigeixi a l’afició. Eric i Pedri seran els seus tinents.
Popularitat a la baixa
Flick ha exposat que De Jong "no està disponible" per la lesió que arrossega al genoll dret, però no se li escapa que la intervenció del centrecampista podria crear, si més no, una divisió d’opinions a la grada, per no aventurar una forta xiulada. El futbolista no passa per les seves cotes de popularitat després de tornar lesionat del Mundial i no haver preservat el seu estat físic per afrontar la campanya amb el Barça. Encara es desconeix el temps de convalescència de De Jong, que no ha volgut ser operat com li ha recomanat el cos mèdic.
Flick també ha al·legat que "la plantilla no està tancada" i fins l’endemà del final del mercat no es votarà el grup de capitans. "Potser arribaran més jugadors i d’altres se n’aniran", explicava el tècnic, com si el futur moviment interferís en la direcció de la plantilla i en l’acte d’avui en la presentació de l’equip davant l’afició al Camp Nou.
El cas és que Flick ha relegat De Jong, que no està en condicions de saltar al terreny de joc. El tècnic alemany s’ha esforçat a remarcar que la relació que manté amb el futbolista "és molt bona" malgrat que va transcendir, des de l’estada de pretemporada a Birmingham, que Flick hi està disgustat. "En Frenkie és molt professional, sempre hi parlo de les coses que passen a l’equip, dels partits... Parlem molt i és un futbolista important i de molta qualitat", va explicar el preparador. "Això és tot el que vull dir", va concloure Flick, que ha extingit un focus de possible conflicte.
N’hi va haver un l’any passat que involucrava Ter Stegen. El porter no va voler signar el comunicat mèdic perquè es convertís en un lesionat de llarga durada després d’haver sigut operat al juliol de l’esquena, fet que impedia la inscripció de Joan Garcia. Joan Laporta el va desposseir de la capitania fins que l’endemà el porter va entrar en raó i finalment va poder parlar com a primer capità davant l’afició blaugrana.
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