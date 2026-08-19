Hoquei patins
L’Igualada Rigat HC ja té nou porter, l’argentí Juanma Carrión
De 21 anys i amb tres temporades disputades a Europa, arriba procedent de l’AD Sanjoanense portuguès i signa pel curs 2026/27
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Regió7
Igualada
Després de molts mesos de feina per trobar el substitut d’Arnau Martínez a la porteria, l’Igualada Rigat HC ja ha trobat el nou porter de cara la pròxima temporada, Juanma Carrión. L’argentí, de 21 anys, arriba procedent de l’AD Sanjoanense portuguès.
Carrión es va formar a l’UD Bancaria, equip de l’Argentina en què va jugar dels quatre fins als dinous anys. Aleshores va fer el salt a Europa, de la mà del Montebelo italià, continent en què ja acumula tres temporades i prop d’un centenar de partits disputats. Els dos últims cursos ha vestit la samarreta de l’AD Sanjoanense.
En l’àmbit internacional, Carrión es va proclamar campió del món sub-19 amb la selecció argentina l’any 2022.
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