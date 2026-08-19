Curses de muntanya
Marc Bernades retorna a l’Alta Muntanya amb doble podi i rècord personal
El corredor igualadí afrontava el Challenge Montcalm en plena recuperació d’una lesió al turmell i amb la mirada posada als grans reptes de la temporada
Regió7
L’igualadí Marc Bernades ha tornat a l’alta muntanya amb un doble podi i rècord personal al Challenge Montcalm, una de les cites més emblemàtiques i exigents de l’alta muntanya pirinenca. El corredor afrontava la competició en plena recuperació d’una lesió al turmell i amb la mirada posada als grans reptes de la temporada.
Bernades va aconseguir la segona posició tant al Kilòmetre Vertical (KV del Sarrasi), una cursa de 3,5km i 1.050m de desnivell positiu, com a la posterior Marató del Montcalm (42km i 2.850m d’ascensió), que corona el Pic del Montcalm (3.077m) i la Pica d’Estats (3.143m). Encara més, va posar la cirereta a una gran actuació amb un nou rècord personal en la primera de les dues proves.
“No buscava únicament un resultat, sinó la confirmació que el turmell responia bé en un terreny tan alpí i exigent com el del Montacalm”, va explicar Bernades. La prova li va servir per preparar-se per al pròxim gran objectiu del calendari: el Trofeo Kima, a Itàlia, on assegura arribar amb les màximes garanties i la confiança retrobada.
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