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Curses de muntanya

Marc Bernades retorna a l’Alta Muntanya amb doble podi i rècord personal

El corredor igualadí afrontava el Challenge Montcalm en plena recuperació d’una lesió al turmell i amb la mirada posada als grans reptes de la temporada

Marc Bernades, al Challenge Montcalm

Marc Bernades, al Challenge Montcalm / Marc Bernades

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Regió7

Manresa

L’igualadí Marc Bernades ha tornat a l’alta muntanya amb un doble podi i rècord personal al Challenge Montcalm, una de les cites més emblemàtiques i exigents de l’alta muntanya pirinenca. El corredor afrontava la competició en plena recuperació d’una lesió al turmell i amb la mirada posada als grans reptes de la temporada.

Bernades va aconseguir la segona posició tant al Kilòmetre Vertical (KV del Sarrasi), una cursa de 3,5km i 1.050m de desnivell positiu, com a la posterior Marató del Montcalm (42km i 2.850m d’ascensió), que corona el Pic del Montcalm (3.077m) i la Pica d’Estats (3.143m). Encara més, va posar la cirereta a una gran actuació amb un nou rècord personal en la primera de les dues proves.

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“No buscava únicament un resultat, sinó la confirmació que el turmell responia bé en un terreny tan alpí i exigent com el del Montacalm”, va explicar Bernades. La prova li va servir per preparar-se per al pròxim gran objectiu del calendari: el Trofeo Kima, a Itàlia, on assegura arribar amb les màximes garanties i la confiança retrobada.

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