Pep Guardiola, exentrenador de Rodri: «És el millor i ho pot fer tot. Cap equip té un jugador com ell»
El nou futbolista del Barça s'ha convertit en el gran fitxatge d'aquest estiu del conjunt blaugrana, avançant-se al Reial Madrid
Ricardo Castelló
El FC Barcelona ha donat un dels grans cops d’aquest mercat de fitxatges. El Reial Madrid ja tenia un acord amb Rodri Hernández, futbolista del Manchester City, però el conjunt blaugrana va reaccionar a temps per intentar fer-se amb els seus serveis. Deco va mantenir una reunió amb el migcampista en un hotel de Barcelona per convèncer-lo del projecte blaugrana, una conversa en què també va poder parlar amb Hansi Flick per telèfon.
Rodri no va dubtar i va acceptar la proposta blaugrana. Més tard, el club català i el conjunt cityzen van arribar a un acord econòmic per tancar definitivament l’operació. El migcampista tindrà un sou similar al que percebia al Manchester City, on superava els 10 milions d’euros nets per temporada, fet que el converteix en un dels futbolistes més ben pagats de la plantilla.
Una de les persones que també l’ha convençut per arribar al Barça ha estat Pep Guardiola, exentrenador seu al Manchester City, que li va transmetre una visió molt positiva del projecte blaugrana.
En una roda de premsa, el tècnic de Santpedor va reconèixer que Rodri «en la seva posició és el millor». El principal motiu que va destacar del ja exfutbolista del Manchester City és que «ho pot fer tot».
«La qualitat, com llegeix el joc, la seva mentalitat, sempre està preparat... Rodri és un jugador top, què més puc dir? Però no és perquè no tinguem prou jugadors com ell», va expressar.
Tanmateix, l’exentrenador del Manchester City va voler deixar clar que els altres equips «no tenen un jugador com ell», i aquest és un dels motius pels quals el conjunt anglès ha triomfat durant tants anys, tant a Anglaterra com a la Champions League, on Guardiola va conquerir la seva primera Champions el 10 de juny del 2023 davant l’Inter de Milà, precisament amb un gol de Rodri.
El de Santpedor va comentar que «Rodri és molt bo en moltes coses i en aquest tipus de partits es demostra». En el seu moment ja era conscient que era un futbolista molt difícil de substituir. «Tenim alternatives i altres opcions que podem utilitzar, però la seva presència es nota».
Per acabar, no va dubtar a reconèixer que va ser «un dels millors fitxatges de la història del Manchester City».
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