Rodri: arriba el germà gran al Barça
El futbolista assumeix que el club espera que aporti experiència, coneixements i lideratge. "Em motiva treballar amb Flick", assegura
Joan Domènech
De la revisió mèdica al vestidor, després al despatx presidencial, un bon àpat en una prestigiosa marisqueria i més tard, l’acte de presentació a la sala comercial de les oficines. Aquest va ser el trajecte de Rodrigo Hernández en la seva primera jornada completa com a jugador blaugrana. La segona serà avui amb la festa del Joan Gamper.
El futbolista va firmar el contracte, va atendre totes les activitats promocionals del club i després va esperar que es resolguessin els últims tràmits perquè es completés la transferència internacional des del Manchester City.
Rodri va dedicar al City les primeres paraules per agrair-li que "entenguessin i facilitessin" la seva sortida. La comprensió anglesa es va veure afavorida pels 60 milions més 16,5 en variables (70 més 6,5, segons altres càlculs) que va prometre el Barça. El futbolista creia que havia d’iniciar una nova etapa "en un club diferent del que m’ho ha donat tot i on he sigut del tot feliç durant set anys".
Assimilada la necessitat de prendre un altre rumb, Rodri va començar a atendre ofertes. No va voler precisar d’on procedien ni per què les va discriminar. "M’ho reservo", va indicar. Tanmateix, va garantir que el Barça va ser la seva "primera opció" i que l’hi va confessar a Joan Laporta, el president. El migcampista va remarcar que en les anteriors eleccions futbolístiques (va destacar el Vila-real, va estar un any a l’Atlètic, va triomfar al City i als 30 anys arriba al Barça) sempre va ponderar "l’aspecte esportiu".
Del Madrid al Barça
"El Barcelona és un grandíssim club, un referent a escala mundial per la seva manera d’entendre el futbol i els valors que representa", va argumentar per enfortir la seva elecció. No es va decidir durant el Mundial, quan no havia transcendit encara la possibilitat ferma de sortir del City, tot i que el seu nom va ser un reclam electoral en les eleccions en el Reial Madrid.
Rodri va parlar amb Laporta, Deco i Hansi Flick per conèixer el que esperaven d’ell si s’integrava al bicampió de Lliga. Convençut, va firmar per quatre temporades.
"Hansi em va traslladar la il·lusió perquè vingués. És un entrenador amb qui em motiva treballar per la seva idea de joc, que és molt valent, m’atrau molt. És un entrenador transparent, que et mira i et diu el que vol de tu", relatava Rodri. I espera d’ell que aporti experiència, coneixements i lideratge als seus companys.
Arribarà a un vestidor ja integrat i compacte, però ple d’amics, amb qui fa dos mesos va compartir l’experiència més inoblidable de la seva carrera. Els companys han tributat una rebuda "càlida" al líder de la selecció espanyola.
Una tasca complementària
"Soc un jugador que ve amb 30 anys, amb una experiència i unes vivències que molts futbolistes d’aquesta plantilla no tenen. Vinc a sumar, a transmetre als meus companys", va dir Rodri amb modèstia, però complagut per carregar amb aquesta faceta complementària de tutor i conseller. En particular, de Marc Bernal, que era el migcampista natural únic de la plantilla. Però té 19 anys.
"El Marc mostra una progressió espectacular, s’ha recuperat increïblement de la lesió. Espero ajudar-lo en tot el que pugui i ensenyar-li el que consideri. Podrà créixer al meu costat i això és important", va comentar.
I si necessita ajuda per il·lustrar Bernal, pot recórrer a Sergio Busquets. El referent que va ser per a Rodri és ben a prop. Busquets, amb qui va coincidir a la selecció fins al Mundial de Qatar del 2022, exerceix d’ajudant en pràctiques de Juliano Belletti al Barcelona Atlètic mentre obté el títol d’entrenador.
"Entenc que facin la comparació amb Busquets, és un privilegi per a mi. Tenim característiques diferents, algunes en comú, i és un jugador a qui sempre he admirat", va comentar.
També va ser company de Julián Álvarez al Manchester City, el davanter, tan desitjat com Rodri, per poder completar la plantilla blaugrana. "Acostumo a ser prudent amb els futbolistes que estan en altres clubs i respecto molt l’Atlètic", va avançar per emplaçar Deco i la cúpula esportiva que es manifestin ells.
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