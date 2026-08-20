Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa Manresa es tornarà a creuar amb l’Sporting la Nucia, l’equip que el va deixar sense ascens fa tres temporades
Els bagencs arrencaran la lliga el 19 de setembre al Pujolet contra l’equip alacantí
Al grup 3 hi haurà set equips de fora de Catalunya, una xifra gairebé insòlita
El Covisa Manresa ja coneix el grup i el calendari de la Segona Divisió B 2026/27. El conjunt bagenc s’estrenarà al Pujolet el 19 de setembre contra l’Sporting la Nucia, l’equip amb qui va perdre la final del play-off d’ascens a la categoria de plata fa tres temporades.
Després de moltes setmanes d’espera per motius jurídics i d’inscripció de diversos equips afectats a les categories del futbol sala, la Reial Federació Espanyola de Futbol ha anunciat el grup definitiu i els encreuaments de cara la pròxima temporada. El grup del Covisa Manresa, el tercer, estarà format per nou equips catalans i set de fora, una de les xifres més altes d’equips de fora del territori.
L’entrenador del conjunt bagenc Xavier Santaella va explicar, a Regió7, que “ens ha tocat un grup molt complicat. La dificultat ha pujat molt respecte de l’any passat”. Des del club creuen que gran part d’aquest increment de la dificultat és causada pels cinc equips valencians que en formaran part, l’Sporting la Nucia, el Futsal Ibi, el CFS Picassent, el Ye Faky i el Pilar.
Entre ells en destaquen especialment dos, la Nucia, que baixa de Segona Divisió i fa tres temporades es va disputar les eliminatòries d’ascens amb el Covisa, i el Picassent, “que ens el vam trobar en aquell mateix play-off i que s’han reforçat amb molts jugadors del Llevant d’una categoria per sobre”, va explicar Santaella. Els altres tres, van acabar quart, cinquè i sisè classificat el curs passat.
El tècnic també va destacar l’alt nivell dels equips provinents de les Illes Balears. El Palma B “té un projecte per pujar de categoria sigui com sigui, l’any que ve ja va estar a punt d’aconseguir-ho i aquest estiu s’ha reforçat encara més”, i el Llevant Manacor “té una molt bona base, un molt bon entrenador i un projecte ambiciós”.
Els altres equips nouvinguts a la categoria seran el FS Ripollet, que torna després d’un any a Tercera Divisió, i el Sant Joan Despí.
El Covisa Manresa arrencarà la competició del 19 de setembre al Pujolet amb l’Sporting la Nucia i el cap de setmana següent visitarà el Picassent. “Tenim un inici complicat, amb cinc partits molt exigents i dues sortides difícils”, va dir Santaella. “Però ha tocat d’aquesta manera i ho assumim amb la convicció de treure els màxims punts possibles”, va afegir.
“Serà una lliga molt dura. Amb tants desplaçaments, crec que el Pujolet serà determinant”, va concloure el tècnic del Covisa.
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