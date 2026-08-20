Curses de muntanya
Ja és oficial: Kilian Jornet no correrà l'UTMB 2026 per les seves molèsties al genoll
El ceretà ha anunciat que no prendrà la sortida dels 174 quilòmetres de l'icònica cursa al Mont-Blanc a causa dels problemes que ja el van obligar a retirar-se a la Western States
Xavier Ortuño | Regió7
Males notícies per als aficionats al trail running. Kilian Jornet no correrà l’UTMB Mont-Blanc 2026. El corredor ha confirmat que no està en condicions de prendre la sortida el pròxim divendres 28 d’agost a Chamonix. La lesió que arrossega al genoll esquerre ha acabat imposant-se i obliga el quatre vegades guanyador de la cursa a renunciar a un dels seus grans objectius de la temporada.
La notícia suposa un cop dur per als aficionats a aquest esport i per al mateix cartell de l’UTMB. Kilian havia de tornar a la prova reina quatre anys després de la seva última participació. No corre al voltant del Mont-Blanc des del 2022, quan va aconseguir la seva quarta victòria després de 19:49:30 de cursa. Aquella actuació es va sumar als seus triomfs de 2008, 2009 i 2011 i li va permetre igualar François D’Haene amb quatre victòries.
Aquesta vegada no hi haurà cinquè intent. El problema està concretament al genoll esquerre i va força més enllà d’unes simples molèsties. La ressonància magnètica realitzada després de Zegama va detectar una ruptura horitzontal a l’asta anterior del menisc lateral, és a dir, el menisc extern. L’informe va mostrar, a més, un edema important al greix de Hoffa adjacent, dany al cartílag de la zona central de la ròtula i edema ossi associat. Va ser el mateix Jornet qui va publicar el diagnòstic després de portar diverses setmanes gestionant dolor en aquesta articulació.
Arrossegant el dolor
El genoll ja havia començat a enviar senyals clars abans d’aquella ressonància. A Zegama-Aizkorri, Kilian va comprovar que la seva cama esquerra no responia quan augmentava la velocitat, especialment als trams plans i a les baixades. Va decidir llavors reduir el ritme durant la segona meitat per evitar causar més dany i va acabar fora de la lluita per les primeres posicions. L’endemà va arribar el diagnòstic que condicionaria la resta de la seva temporada.
El següent gran objectiu va ser Western States 100, però tampoc allà va poder deixar enrere el problema. Jornet havia modificat durant setmanes la seva preparació, reduint la cursa a peu i utilitzant més la bicicleta per conservar la condició física mentre tractava de recuperar el genoll. Finalment va prendre la sortida a Califòrnia, però va acabar abandonant després d’uns 60 quilòmetres. Era un altre avís que el problema no estava resolt.
Després va arribar una altra renúncia. Kilian va decidir no córrer Sierre-Zinal, una de les proves més importants de la seva carrera i on ha construït una part considerable de la seva llegenda. Va explicar llavors que preferia concedir-se temps abans que precipitar el seu retorn. L’objectiu continuava sent recuperar el genoll per intentar arribar a l’UTMB, la participació al qual romania oberta depenent de l’evolució de les setmanes següents.
La decisió final
Aquest marge s’ha acabat. A vuit dies de la sortida, el seu equip ha confirmat que Kilian no està per córrer 174 quilòmetres i 9.900 metres de desnivell positiu al voltant del Mont-Blanc. Afrontar una cursa de semblant durada, amb una nit a la muntanya i un terreny que acumula milers de metres de pujada i baixada, hauria suposat assumir un risc massa gran amb un genoll que fa mesos que no li permet competir amb normalitat.
La situació obre, a més, una qüestió de més recorregut. Segons ha pogut saber SPORT, del mateix grup editorial que Regió7, de fonts properes, en algun moment es valorarà la possibilitat de passar pel quiròfan per solucionar el problema del genoll. Això no significa que actualment hi hagi una operació programada ni que la decisió estigui presa. La intervenció és una de les opcions que es podrà estudiar en funció de l’evolució del menisc, les sensacions del corredor i les valoracions mèdiques que es facin més endavant.
No seria, a més, la primera vegada que aquesta cama obliga Kilian a afrontar un procés important. El mateix corredor ha explicat que la seva cama esquerra arrossega antecedents des del 2006, quan va patir una fractura de ròtula després de colpejar-se violentament contra el terra i va haver de ser operat. Des de llavors ha conviscut de manera intermitent amb dolor en aquesta extremitat, tot i que el diagnòstic actual correspon a una lesió diferent, localitzada principalment al menisc lateral i acompanyada d’afectació cartilaginosa.
La baixa canvia també per complet una de les grans històries esportives de l’UTMB 2026. El retorn de Jornet s’havia anunciat al febrer i suposava la seva reconciliació competitiva amb una cursa de la qual s’havia mantingut allunyat durant les tres últimes edicions. L’espanyol havia triat tornar a l’escenari on va construir una part essencial de la seva llegenda i s’havia d’enfrontar a una generació encapçalada per noms com Jim Walmsley, Vincent Bouillard, Ben Dhiman, Hannes Namberger, Jonathan Albon, Josh Wade, Zach Miller o Joaquín López.
Per a Kilian, en canvi, la prioritat deixa de ser el cronòmetre. L’objectiu ara és recuperar un genoll que ha marcat pràcticament tota la seva temporada des de Zegama. Western States no va poder ser, Sierre-Zinal tampoc i finalment tampoc hi haurà UTMB. Quatre anys després d’aquella victòria del 2022, Chamonix haurà de continuar esperant per tornar a veure el corredor de NNormal sota l’arc de sortida de la volta completa al Mont-Blanc.
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