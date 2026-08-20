FC Barcelona
Livakovic, el porter experimentat que vol el Barça: protagonista als Mundials i amb polèmica amb el Girona
El club blaugrana busca un porter per ocupar el lloc de Szczesny després de l’acabament del seu contracte el 2027
Max Pérez
Dominik Livakovic és el nom que més força està agafant després de tancar les operacions estel·lars de Rodri i Joao Cancelo. El porter croat desperta molt interès en el club blaugrana, que vol deixar algunes tasques fetes de cara al pròxim estiu.
L’actual substitut de Joan Garcia, Wojciech Szczesny, acaba contracte el juny del 2027 i tot apunta que es donarà la segona – i aquesta vegada definitiva – retirada. Per això, Deco ja va iniciar la recerca d’un segon porter pensant el futur pròxim, i sembla que ja té a un les mans.
El Barça negocia un acord amb el Fenerbahçe per Livakovic. Es calcula que l’operació giraria entorn dels tres milions d’euros més alguns variables i, després de ser fitxat, la idea seria enviar-lo cedit al Dinamo de Zagreb durant una temporada. Quan finalitzi el préstec, el porter de 31 anys ja tornaria a les files blaugrana per ocupar el lloc de segon porter.
Una icona a Croàcia
Livakovic és un porter experimentat, amb actuacions destacades en els dos últims Mundials (2022 i 2026) i Eurocopas (2021 i 2024) com a porter titular de la selecció croata. A Qatar, va ser l ’heroi del partit contra el Brasil per accedir a semifinals, amb parades clau tant durant el partit com en la tanda de penals. Aquest estiu, també va ser excel·lent, especialment davant Anglaterra. Malgrat la derrota, Livakovic va firmar un partit espectacular amb vuit parades, sis en només un minut i mig.
De fet, l’últim Mundial va ser la causa d’una polèmica que va esclatar a Girona el mes de generpassat. El croat va aterrar a la Lliga el setembre del 2025, l’últim dia del mercat, ja que el seu club, el Fenerbahçe, havia incorporat Ederson com a porter titular.
El conflicte amb el Girona
Míchel va apostar per mantenir la porteria en mans de Gazzaniga, per la qual cosa Livakovic, amb el Mundial a la cantonada, va prendre una dràstica decisió. Les regles FIFA permeten a un jugador inscriure’s amb tres equips en una sola temporada, però només deixa jugar amb dos d’ells. El croat ja havia disputat uns quants partits amb el conjunt turc abans d’arribar a Catalunya. Al veure que no seria titular amb Míchel, i que no estaria a to per al Mundial, va decidir no jugar amb el Girona per poder buscar-se una nova destinació.
«És un tio espectacular, però té una línia de temps amb els seus objectius diferents dels objectius de Girona. Ell necessita jugar pel Mundial, no per Girona, i ell m’ho va dir. És sincer i jo també. Em va dir que no volia ser aquí, que volia jugar en un altre equip perquè si jugava amb Girona no podria jugar en cap altre equip», va comentar el tècnic de Vallecas, reconeixent que fins i tot va arribar a negar-se a jugar partits de Copa del Rei.
Tornada al Dinamo de Zagreb
Finalment, Livakovic va aconseguir abandonar el conjunt català sense haver disputat ni un sol minut, cosa que li va permetre jugar amb el seu nou club: el Dinamo de Zagreb. Va arribar, de nou, en qualitat de cedit, tot i que ja havia jugat diverses temporades amb el club croat en el passat. «Hi va haver bastantes ofertes d’altres clubs, especialment d’Itàlia, però ja m’havia posat d’acord amb la directiva del Dinamo al novembre i cap altre club m’interessava. Vaig prendre la decisió tant per motius esportius com per les emocions cap al Dinamo», va reconèixer el porter en la seva presentació.
A la capital croata, va poder tornar a disputar partits per arribar en plena forma amb la seva selecció. Tot i que ha desenvolupat pràcticament tota la seva carrera a la lliga del seu país, Livakovic també ha disputat competició europea en totes les seves temporades amb el Dinamo de Zagreb, acumulant 16 partits de Champions League (més 29 de rondes prèvies) i 37 d’Europa League, alguns amb el Fenerbahçe.
Per tot això, el Barça pretén tancar aquesta operació per assegurar-se un porter amb experiència i bon rendiment en partits de màxima exigència, amb la intenció que ocupi el segon lloc de la porteria blaugrana després de la partida de Szczesny.
- Moren en un accident de trànsit Mathilde Favier, directora de relacions públiques de Dior, i el seu marit, el productor de cinema Nicolas Altmayer
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Guardiola, entre l’obsessió, l’exigència i l’afecte: «Nois, us vull confessar una cosa... Estic divorciat de la dona més bonica del planeta»
- La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
- El poble natal de Pep Guardiola és també una escapada perfecta a Catalunya: patrimoni medieval, natura i gastronomia local
- Detinguda una dona a Manresa per provocar tres incendis de contenidor aquest dimecres a la matinada
- Els experts avisen sobre l’aire condicionat: el consell clau perquè refredi més i gasti menys
- L'Ajuntament de Manresa anuncia que enderrocarà el club Las Palomas per posar fi a la degradació de l'espai