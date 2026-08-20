Futbol | La Lliga
Roger Hinojo, de Cabrianes, hereta l'icònic '21' de Dani Jarque
El lateral bagenc, que va arribar al futbol base blanc-i-blau a l'edat de benjamins, lluirà el dorsal més especial de l'entitat perica
Jordi Delgado | Regió7
El ’21’ és el número més especial del RCD Espanyol. Un dorsal icònic que sempre recordarà el capità Dani Jarque. Seguint la tradició i el protocol del club, amb el ferm compromís de preservar i posar en valor el llegat del ’21’, per a la temporada 2026/27 aquest número tindrà un propietari especial: el bagenc Roger Hinojo.
El jove lateral de Cabrianes, que va arribar a l’entitat perica en categoria benjamina, ha passat per totes les categories del futbol base fins a arribar al primer equip, representant els valors de ‘La21’: esforç, humilitat, compromís i sentiment de pertinença.
"És un orgull increïble. Fa molt de temps que soc aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i ara tenir el privilegi de poder portar-los al primer equip és una cosa que valoro molt. Intentaré estar a l’altura i honorar Dani Jarque de la millor manera possible", ha dit Hinojo en declaracions al club.
"Crec que es treballa molt bé al futbol base. Tots els entrenadors i la gent que treballa al club van en la mateixa direcció. Crec que és important que la gent que ve des de baix i pot arribar fins a dalt es vegi representada en mi. Els valors que representa ‘La21’, que m’han ensenyat des de benjamí, crec que és important portar-los sempre amb mi. Et fan ser millor persona i millor jugador alhora", ha afegit el futbolista, de 21 anys.
El bagenc ha afirmat que jugar a l’RCDE Stadium és "un orgull enorme": "Fa molts anys que vaig cada cap de setmana a veure l’equip i poder viure-ho des de dins és un privilegi que valoro molt". Pel que fa a la temporada, Hinojo ha assegurat que l’equip "competirà al màxim". "Sabem que la nostra gent està sempre amb nosaltres, com ho ha fet fins ara. Sabem que quan juguem a casa, la nostra gent ens empeny des del primer minut fins al final".
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