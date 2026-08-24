Graviteo A Coruña Xacobeo
Així serà Graviteo A Coruña Xacobeo: esport urbà gratis davant del mar
Del 18 al 20 de setembre, el Passeig de la Marina i O Parrote acolliran competicions de psicobloc, escalada, boulder i parkour, a més de música, gastronomia i activitats per al públic. L'entrada serà gratuïta amb inscripció prèvia
Durant tres dies, el mar deixarà de ser únicament part del paisatge de la Corunya. El port canviarà d'aspecte per acollir una manera diferent de viure l'esport: l'aigua esmorteirà les caigudes dels escaladors que ascendeixin sense corda per un mur de 16 metres mentre, a pocs passos, altres esportistes traçaran recorreguts entre obstacles a base de salts i girs o intentaran arribar en només uns segons a la part superior d'una paret vertical.
Del 18 al 20 de setembre, el Passeig de la Marina i O Parrote acolliran Graviteo A Coruña Xacobeo, un festival que reunirà prop de 500 esportistes nacionals i internacionals al voltant del psicobloc, l'escalada de velocitat, el boulder i el parkour. L'entrada serà gratuïta durant les tres jornades, tot i que caldrà reservar prèviament una invitació nominativa.
La proposta convida a recórrer els diferents espais i gaudir de disciplines que poques vegades coincideixen en un mateix recinte i l'espectacle en directe de les quals encara és desconegut per a bona part del públic. Les competicions conviuran amb música i food trucks perquè aficionats i famílies puguin passar diverses hores al festival encara que no en coneguin prèviament els reglaments
Impulsat per la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña i el Concello da Coruña, amb el patrocini d’Estrella Galicia, Graviteo A Coruña Xacobeo aspira a consolidar-se com una de les grans cites dels esports urbans i de l’oci del calendari gallec
Un espectacle nocturn i duels en alçada
Una de les imatges més reconeixibles serà la del Psicobloc Master Series. Setze especialistes internacionals, vuit dones i vuit homes, competiran en duels sobre recorreguts simètrics instal·lats en un mur desplomat de 16 metres d'alçada i set d'amplada. No hi haurà cordes, arnesos ni xarxes: qui perdi l'adherència caurà directament a l'aigua. Els entrenaments se celebraran dissabte al matí i les finals, entre les 21.50 i les 23.20 hores, convertiran el psicobloc en un espectacle nocturn al costat del port.
La velocitat també serà protagonista amb l'International Speed Open i l'Open Gallego de Velocidad. En aquestes proves, dos esportistes surten al mateix temps per recorreguts paral·lels sobre una paret de 15 metres i busquen arribar abans a la part superior. Un resultat que normalment es decideix per unes poques dècimes o per la caiguda d'un escalador.
El programa d'escalada es completa amb l'Open Gallego AMI de Boulder, una modalitat en què els participants han de resoldre recorreguts curts mitjançant força, equilibri, tècnica i planificació, sense corda i amb matalassos com a protecció. La classificació i les finals se celebraran dissabte, mentre que diumenge al matí hi haurà activitats de boulder obertes al públic.
El Campionat d'Espanya de Parkour oferirà dues modalitats més. En Speed, els participants han de trobar la trajectòria més ràpida per superar barres, murs i desnivells; en Freestyle, cada atleta crea una línia pròpia de salts, girs i acrobàcies, valorada per la dificultat, l'execució i la fluïdesa. Les curses de velocitat solen durar entre 20 i 40 segons, de manera que resulten fàcils de seguir fins i tot per a qui descobreix aquesta disciplina per primera vegada. Com explicava el seleccionador nacional Simon Richman abans de la cita, «és un esport que enganxa».
Un festival per recórrer i compartir
Graviteo arriba a la Corunya després de reunir gairebé 15.000 persones durant la seva estrena del juliol al Circuit de Barcelona-Catalunya. Aquella primera edició va permetre a esportistes i aficionats compartir un mateix espai, observar de prop les diferents competicions, descobrir altres esports i gaudir de la programació cultural i gastronòmica.
A la Corunya, aquesta convivència es traslladarà a un escenari completament diferent, en un dels espais més reconeixibles i transitats de la ciutat. «És un esdeveniment obert, participatiu i pensat perquè qualsevol persona es pugui acostar a conèixer aquestes disciplines», ha destacat l'alcaldessa, Inés Rey, que també defensa la seva capacitat per convertir l'espai públic en un punt de trobada per a aficionats, famílies i joves.
El programa permetrà escollir la jornada en funció dels interessos de cada visitant. Divendres estarà dedicat principalment a la inauguració i als entrenaments de parkour i escalada de velocitat. Dissabte concentrarà les classificacions de parkour i boulder, les finals de velocitat i l'esperada competició nocturna de psicobloc. Diumenge arribarà el torn de les finals del Campionat d'Espanya de Parkour, l'Open Gallego de Velocidad i les activitats de boulder obertes al públic.
Com aconseguir l'entrada gratuïta
Aconseguir l'entrada gratuïta és molt senzill. Només cal accedir al web oficial de Graviteo A Coruña Xacobeo, omplir les dades personals i escollir el dia o els dies d'assistència. En el mateix formulari es pot indicar si hi assistiran menors, que també entren gratis; els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'una persona adulta. Un cop finalitzat el registre, la confirmació arribarà per correu electrònic.
Durant un cap de setmana, el port permetrà contemplar la Corunya des d'una altra perspectiva: amb esportistes corrent entre obstacles, escaladors ascendint en pocs segons i un gran mur aixecat sobre l'Atlàntic. Una oportunitat gratuïta per recórrer el festival i descobrir de prop algunes de les disciplines urbanes més espectaculars.
Via: Diari de Girona
- Mor Toni Gallardo, bateria de Sant Joan de Vilatorrada i professor a l'escola de música a Sallent
- Mor el pilot Jesús López després d’un accident a la Pujada a Taboadela, a Ourense
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Polèmica a la Vuelta a Espanya per la intervenció de la influenciadora Erola Jons, de Sant Fruitós de Bages
- Un Barça més berguedà que mai: el triplet de Berga al FC Barcelona
- Aurelio Rojas, cardiòleg: 'Si tens palpitacions o taquicàrdia, has de prendre aquests tres aliments
- Les «staycations», o com passar les vacances a la teva ciutat: «Me’n vaig a un hotel amb piscina i aire condicionat, i ni tan malament»
- Ramón Vallés (60 anys), pilot d’avió d'Igualada: «Quan una persona porta 20 hores treballant no pot oferir la mateixa qualitat que oferia a la primera hora»