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Interior obre una investigació interna per l’actuació policial al partit Elx-Barça

Marlaska diu que s’ha actuat davant la possibilitat d'un “ús desproporcionat de la força”

Aficionats del Barça

Aficionats del Barça / EFE/Biel Alino/Archivo

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ACN

Madrid

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat aquest dimarts que el Ministeri ja ha obert un expedient intern davant un “possible ús desproporcionat de la força” per part del Cos Nacional de Policia abans de l’inici del partit Elx-FC. Barcelona de diumenge passat. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha dit que el Ministeri és “el més interessat en la pulcritud” de les actuacions i que aquestes siguin “proporcionals i legals”. “Qualsevol actuació que es desviï, encara que sigui mínimament de les seves obligacions, té una resposta immediata, com toca en un estat de dret”. També s'ha mostrat disposat a comparèixer al Congrés -tal com reclama ERC- “tantes vegades que se’m sol·liciti i s’acordi al Congrés”.

Els incidents van tenir lloc diumenge als accessos de l’estadi Martínez Valero, abans del partit entre l’Elx i el Barça. Les imatges difoses a les xarxes socials mostren agents de la Policia Nacional requisant estelades a aficionats blaugranes i una intervenció en què un jove acaba reduït a terra i detingut després de rebre diversos cops. La Policia Nacional ha obert una informació reservada per aclarir l’actuació dels agents i determinar si cal adoptar mesures.

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El FC Barcelona i diverses formacions polítiques han reclamat explicacions per l’actuació policial. El club ha considerat "desproporcionada" l’actuació contra l’aficionat detingut i ha defensat que l’estelada és un símbol legal. Junts, ERC, els comuns i la CUP també han qüestionat l’operatiu i han demanat que s’investiguin els fets. A més, l’entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia en què apunta que un jove va ser separat d’un grup després de l’exhibició d’una estelada, colpejat amb una porra, reduït a terra i agredit novament malgrat trobar-se ja immobilitzat.

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