Curses de muntanya
Jan Torrella, de Bagà, es penja el bronze en la prova més explosiva de l'UTMB
El corredor de muntanya berguedà va completar un gran descens per acabar al tercer un graó del podi de l'ETC
Era un dels grans objectius de la temporada, i no ha fallat. El corredor de muntanya baganès Jan Torrella s’ha penjat el bronze a l’Experience Trail Courmayeur (ETC), la prova més curta, però també la més explosiva, d’entre les 13 que tenen lloc durant tota aquesta setmana a les valls que envolten el colossal Mont Blanc. Una prova que ha estat marcada per la gran igualtat de nivell entre tots els participants, que s’ha materialitzat amb els cinc primers classificats passant en un marge inferior als 50 segons al primer punt de control, situat una mica abans de la meitat de l’exigent recorregut.
Un traçat que proposava fins a 15 quilòmetres i més de 1.200 metres de desnivell positiu d’un terreny molt exigent. És cert que hi havia un parell de quilòmetres suaus a l’inici i una mica menys d’un al final, però que en els més de 10 restants només contemplaven dues direccions: amunt o avall. Torrella ha pres la decisió de fer una cursa de menys a més, una estratègia que li ha funcionat últimament i que li ha permès acabar amb molta força la prova.
Una pujada exigent
La zona més exigent de la cursa era la primera pujada per arribar al prat alpí de Tirecorne Damon, a la vall d’Aosta. Un punt situat a gairebé 2.000 metres damunt del nivell del mar en què els atletes havien d’ascendir per un sender d’alta muntanya tècnic de gairebé 2 quilòmetres i mig i que els feia escalar més de 550 metres. Una pujada en què Torrella s’ha trobat còmode, tot i no amagar que l’elevat ritme que proposaven els seus rivals l’ha fet arribar al capdamunt amb un punt de fatiga a les cames.
Després, però, en el petit descens de gairebé un quilòmetre fins arribar al primer punt cronometrat del recorregut, Torrella ha recuperat les bones sensacions per consolidar-se en cinquena posició. Però al refugi de La Suche encara hi havia una rampa més, ara ja sí que l’última realment exigent, que portava els corredors fins a l’antic poble miner de Tsapy i després cap a les cabanyes de muntanya situades a La Trappa, a la mateixa vall del Sapin.
Un descens de podi
Torrella ha recuperat totes les bones sensacions en els trams de baixada, i gràcies a la seva estratègia d’anar de menys a més, ha començat a recollir cadàvers. De fet, ha estat precisament en aquest tram tècnic de baixada on Torrella ha estat capaç de superar Finlay Grant i Maximilian Meusburger per acabar tercer. El primer lloc de la cursa ha estat per l’estatunidenc Taylor Stack, que ha marcat un nou rècord de la prova, mentre que la plata se l’ha penjat el francès Romain Discher.
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