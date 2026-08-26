Curses de muntanya
Marc Bernades, d'Igualada, es refà completant el Trofeu Kima, a Itàlia
L'anoienc va acabar en el lloc 36 d'una de les curses més exigents del circuit després d'un greu esquinç de turmell a principi del juliol
Regió7
El corredor de muntanya igualadí Marc Bernades va aconseguir acabar la seva participació al trofeu Kima, una de les proves més emblemàtiques i exigents del circuit mundial, amb un temps de 7 hores i 26 minuts. Més enllà del resultat, la 36a posició final, acabar ja és un èxit per a l'anoienc, qui a principi de juliol havia patit un esquinç de turmell molt fort que havia compromès tot el seu calendari.
De fet, ja havia tornat a Sierre-Zinal i al Challenge Montcalm, curses que li van permetre anar recuperant sensacions. A Val Masimo, però, l'objectiu era arribar a la meta sa i estalvi. Va explicar que "sabia que tenia limitacions i que no arribava en les condicions ideals. L'objectiu era gestionar la cursa, no prendre riscos innecessaris i intentar arribar a la meta".
Bernades havia intentat córrer dos cops anteriorment el trofeu Zima, però diverses circumstàncies no ho havien permès. La considera "la catedral de l'skyrunning". Va admetre que "evidentment, m'hauria agradat arribar-hi en d'altres condicions i poder lluitar pel temps que tenia al cap, però venint d'on venia acabar era l'important. Ara toca seguir recuperant-me i aprendre de l'experiència".
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