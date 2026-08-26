Hoquei patins | OK Lliga
Oriol Codony, la primera opció de l'Igualada Rigat per a la porteria, s'entrena amb els arlequinats amb un altre porter fitxat
L'ex del Voltregà, amb contracte firmat amb els anoiencs però que durant l'estiu dubtava si seguir jugant, vol provar-se quan el club ja havia contractat l'argentí Carrión
Oriol Codony, el porter que l'Igualada Rigat desitjava durant l'estiu per rellevar Arnau Martínez, es prova aquests dies amb els arlequinats en l'estada d'Andorra per saber si es troba en condicions per seguir jugant a hoquei. Codony, de fet, ja havia firmat un contracte amb el campió de lliga, però els seus dubtes van provocar que aquest, a part de renovar Jaume-Arnau Marquès, fitxés l'argentí Juanma Carrión, procedent del Sanjoanense portuguès.
La nova situació provoca que no sigui cert, tal com s'havia publicat a xarxes, que Codony sigui definitivament el porter igualadí, però caldrà estar atents per si aquest extrem es produeix. En declaracions a Ràdio Igualada, l'entrenador, Marc Muntané, recordava que "ha estat un estiu molt complicat. No cal entrar en detalls de temes personals. Havíem de firmar un altre porter perquè l'Uri tenia més clar de deixar-ho que de seguir jugant. Ara ens hem trobat que sembla que vol sentir si es troba a sota dels pals i té ganes i il·lusió".
Muntané reconeix que "estem amb aquesta novetat a la porteria i intentarem anar trampejant i trobant solucions" fins que es produeixi una decisió final.
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