Poliesportiu
El premi gran de la Nit de l'Esportista de Manresa té 21 candidatures finalistes
Els guanyadors dels diferents guardons que encara no es coneixen de revelaran en la gala que tindrà lloc el proper 8 de setembre al Teatre Conservatori
Un total de 21 candidatures, individuals o per parelles, aspiraran al premi absolut a la gala de la 55a edició de la Nit de l'Esportista de Manresa, que se celebrarà el proper 8 de setembre al teatre Conservatori de Manresa. Hi haurà canvi d'escenari respecte de les últimes edicions, a causa de canvi de butaques que s'està fent al Kursaal, però l'acte serà presentat, com l'any passat, per la periodista de Regió7 Queralt Casals.
Aquest dimecres s'han fet oficials les llistes de finalistes dels premis dels quals encara no es coneix el guanyador. En la categoria absoluta es buscarà agafar el relleu del premi ex aequo de la passada edició, recollit per la pilot d'enduro Mireia Badia i la nedadora d'artística Meritxell Ferré.
Per grups d'edat, hi ha catorze aspirants a la categoria sub-21 i el doble, 28, per als de millor esportista de formació, o sub-16.
En aquella jornada també es donaran a conèixer d'altres premis. Hi ha vuit aspirants al millor veterà i quatre al millor equip de categoria absoluta, premi Vicenç Comas, i el Campions de categories de base. Finalment, tres nominats aspiraran a ser el millor patrocinador, millor directiu, premi Ton Perarnau, millor entrenador, premi Josep Maria Montfort, i millor club, premi Associació Esportiva la Salle Manresa.
Finalistes
Premi Associació Esportiva La Salle Manresa al club, entitat, grup o organització esportiva local que hagi assolit una tasca més destacada, realització o esforç col·lectiu durant el decurs de la temporada 2025-2026.
- Club Egiba (Gimnàstica artística i Trampolí)
- Club Esport7 Judo (Judo)
- Club Natació Manresa (Natació, Waterpolo, Natació artística i Triatló)
Premi Josep M. Montfort,a l’entrenador/a que hagi treballat d’una manera especialment abnegada en la temporada 2025-2026.
- David Torilo Romero (Waterpolo - Club Natació Manresa)
- Sergi Trullàs Rosa (Futbol - CE Manresa)
- Xavier Casimiro Ros (Gimnàstica - Egiba)
Premi Ton Perarnau, al millor directiu/va a la tasca eficaç i continuada del directiu d’un club i/o entitat esportiva local:
- Chema Pulido Aguilera (Futbol - CE Manresa)
- Jaume Torreguitart Delgado (Bàsquet - AE La Salle)
- Toni Rey Olivera (Waterpolo - Club Natació Manresa)
Premi al millor patrocinador d’entitat esportiva local:
- Adbisio (Club Natació Manresa)
- Baxi (Bàsquet Manresa)
- Occident (Club Bàsquet Manresa 2015)
Premi Campions, per als equips de categories de base que hagin assolit resultats a nivell nacional i estatal al llarg de la temporada:
- Equip Aleví (Natació Artística - Club Natació Manresa)
- Equip Infantil A (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
- Equip S12A (Futbol - Club Gimnàstic Manresa)
- Equip U15 (Bàsquet - Manresa Club Bàsquet Femení)
Premi Vicenç Comas, al millor equip en categoria absoluta:
- Avinent Manresa Femení Absolut (Club Atlètic Manresa)
- Egiba (Gimnàstica Artística Femenina)
- Equip absolut masculí (CE Manresa)
- Sènior A (Manresa Club Bàsquet Femení)
Al millor esportista manresà en categoria Veterà (més de 40 anys):
- Alicia Hernandez Martinez(Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Jordi Ballús Roca (Esquí nàutic - Club Esportiu la Baells)
- Manel Ramírez Reina (Hapkido - Arts Marcials Viturtia)
- Mariano Méndez Cabras (Triatló - Club Natació Manresa)
- Montserrat Gomáriz González (Natació - Club Natació Manresa)
- Montserrat Prat Grau (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Sancho Ayala Abad (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Sebastià Catlla Fernández (Triatló blanc - Penya Ciclista Bonavista)
Al millor esportista manresà en formació (categoria cadet o sub 16):
- Adrià Lou Manyosa (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Aina Morral Rubio (Natació Artística - Club Natació Sabadell)
- Aleix Alvarez Olivares (Gimnàstica - Egiba)
- Alícia Puigdellívol Martínez (Waterpolo - Club Natació Manresa - Club Natació Sabadell)
- Aneu Isern Fontanet (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Anna Recuenco Boix (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Ariadna Lavilla Huguet (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Arnau Cobos Pareja (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Arnau Llobet Ribes (Bàsquet - Club Bàsquet Manresa 2015)
- Bruna Rafat Osete (Judo - Club Judo Esport 7)
- Carlos Llamas Viejo (Judo - Club Judo Esport 7)
- Claudia Carretero Muñoz (Gimnàstica - Egiba)
- Eduard Lòpez Rodríquez (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Farners Espinalt Perez (Natació Artística - Club Natació Manresa)
- Hugo Gallardo Haudebert (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Iuliana Nicole Barlean (Voleibol - Ae Volei Manresa)
- Jana Ruiz Vieira (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Jaume Cussa Siles (Gimnàstica - Egiba)
- Joan Perramon Rexach (Natació - Club Natació Manresa)
- Joan Terencia Hernandez (Gimnàstica - Egiba)
- Laia Verdaguer Fernandez (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Leo Diaz Alvarez (Gimnàstica - Egiba)
- Lucía Peralta Travé (Natació Artística - Club Natació Manresa)
- Martí Escriu Oña (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Martí Santasusana Garcia (Gimnàstica - Egiba)
- Rai Maccio Carbó (Gimnàstica - Egiba)
- Urgell Isern Fontanet (Futbol Sala - Club Manresa Futbol Sala)
- Ona Graells (Hoquei – Club Patí Manlleu)
Al millor esportista manresà en categoria Jove (fins a sub-21):
- Alicia Puigdellivol Martinez (Waterpolo - Cn Sabadell)
- Arlet Serracanta Ventura (Waterpolo - Cn Terrassa)
- Eloi Anton Almar (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Ferran Torreblanca Catalan (Bàsquet - Manresa 2015)
- Gerard Fernandez Gimenez (Bàsquet - Manresa 2015)
- Guillem Bardina Bernadich (Rugby - CR Sant Cugat)
- Guillem Lozano Pastor (Judo - Club Judo Esport 7)
- Ivet Morral Rubio (Natació Artística - Club Natació sabadell)
- Luca De Palma León (Judo - Club Judo Esport 7)
- Lucas Sanchez Fernandez (Bàsquet - Manresa 2015)
- Marta Roig Vila (CrossFit - Room 5 Manresa)
- Max Gaspà Ibañez (Bàsquet - Manresa 2015)
- Nuria Serracanta Ventura (Waterpolo-CN Terrassa)
- Oriol Marsinyach Garcia (Rugbi - Stade Tolousain)
Al millor esportista manresà en categoria Absoluta:
- Aitor Gomez Flores (Gimnàstica - Egiba)
- Alvaro Giraldez Perez (Gimnàstica - Egiba)
- Daniel Ficola & Tatiana Gonzalez (Ball Esportiu - Royal Dance)
- Ericka Maseras Farré (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Gonçalo José Sousa Miranda (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Griselda Serret Menendez (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Guillem Pascual & Diandra Illes (Ball Esportiu - Royal Dance)
- Joel Priego Borrego (Futbol - CE Sabadell)
- Laia Font Estruch (Gimnàstica - Egiba)
- Lorena Medina Cobos (Gimnàstica - Egiba)
- Marc Pubill Pagès (Futbol - Atletico de Madrid)
- Martí Flores Maria (Gimnàstica - Egiba)
- Martí Serra Prat (Atletisme - Club Atlètic Manresa)
- Melania Sorroche Torres (Boxe - Box gym)
- Meritxell Ferré (Natació artística - CN Sabadell)
- Meritxell Soler Delgado (Atletisme - Puma)
- Monica Clemente Martí (Atletisme - Diputació Valencia Club de Atletismo)
- Ona Bonet Bernadich (Atletisme - Nike)
- Òscar Pulido Casoliva (Futbol - CE Manresa)
- Robert Vilarasau Poveda (Trampolí - Egiba)
- Thierno Boubacar Diallo (Gimnàstica - Egiba)
Dues revelacions més
Fa unes setmanes, quan es va donar a conèixer els nominats a la Nit, també es van fer públics alguns premiats en guardons sense finalistes. Aquest dimecres, el jurat n'ha donat a conèixer dos més. El premi Rafel Vilaseca al millor àrbitre o jutge esportiu és per a Anna Garcia Ribas, del Club Natació Manresa. Amb capacitació de màxima categoria arbitral d'aigües obertes i jutge dels principals ens de la natació, és la primera dona a presidir el comitè català d'àrbitres de la Federació Catalana del seu esport.
D'altra banda, el premi Special Olympics d'enguany és per a l'equip de bàsquet adaptat Baxi-Ampans de l'Associació Esportiva La Salle, que va quedar subcampió de la segona jornada de la Copa Campions de l'ACB, celebrada al pavelló del Nou Congost de Manresa, darrere del Bàsquet Girona.
Premis ja coneguts
En l'anunci dels nominats de fa unes setmanes ja s'havien publicat els primers premis que es donarien a la Nit. Així, el Bages, Manel Estiarte Duocastella, serà per a David Palmada, Pelut, referent de l'escalada artificial, la qual cosa prestigia l'esport manresà a escala global.
El premi Andreu Vivó a l'esport escolar serà per al projecte Herois de la Cruyff Court de l'Institut Lacetània, com a model d'empoderament juvenil a l'hora d'organitzar i gestionar un torneig de futbol. El premi Josep Maria Pintó a la dedicació especial serà per al fisioterapeuta Òscar Muncunill i el premi especial del jurat Josep Vila Valldaura és per a la Penya Ciclista Bonavista.
Subscriu-te per seguir llegint
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- Martí Boada, naturalista: 'L'administració està a favor del llop, jo vull un territori humanament viu
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- Necrològiques del 25 d'agost de 2026
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Majors de 65 anys de la Cerdanya: quatre mil euros per adaptar l’habitatge a les noves necessitats
- Necrològiques del 26 d'agost de 2026