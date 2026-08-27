Futbol | Lliga EA Sports
El Barça se situa líder guanyant l'Athletic en un partit marcat per la invasió d'estelades a la graderia (2-0)
Raphinha i Fermín asseguren un triomf curt vistes les oportunitats locals en una manifestació de rebuig per l'agressió de la Policia Nacional a Elx
El Barça s'ha situat líder de la lliga amb un victòria més clara en el joc que en el marcador. Unai Simón s'ha convertit en el gran protagonista de la nit, però no ha pogut evitar la derrota en un partit marcat per l’exhibició reivindicativa d’estelades a la graderia en protesta per l’agressió de laPolicia Nacional a un menor, seguidor barcelonista, a Elx.
Malgrat que l’Athletic ha amenaçat a l’inici mitjançant Nico Williams, i que la línia defensiva del Barça deixava molt espai a l’esquena, la primera meitat ha estat de domini total dels blaugrana, que han avisat amb accions clares abans del gol. Així, tot i que Lamine Yamal es mostrava apagat, ha posat a prova Unai Simón. Raphinha ha rematat al pal i li han anul·lat un gol a Pedri per fora de joc de l’extrem de Rocafonda. Tot abans del gol. Gran passada del canari a l’espai i Raphinha retalla Unai i marca a porteria buida.
La pressió local era asfixiant i hauria pogut caure el segon, després d’una salvada de Gerard Martín, quan Bernal ha robqat una bola molt amunt i va cedir a Lamine. Però aquest ha disparat al ninot contra el porter visitant quan tenia Gordon sol al mig.
La segona part ha estatun monòleg blaugrana, amb debut inclòs de Rodri, en què Raphinha, en dues ocasions, Lamine, amb un pal, Espart i Gordon han vorejat el gol. Sancet ha pogut empatar amb un xut a la fusta després d’una falta no indicada de Berenguer a Eric Garcia abans que Adeyemi entrés al camp, centrés, Laporte errés en el rebuig i Fermín ho aprofités. L’alemany n’hauria pogut fer un altre, però Unai, aquesta nit, estava beneït.
FC BARCELONA: Joan Garcia, Eric Garcia (Koundé min 79), Cubarsí, Gerard Martín, Espart (Cancelo min 85), Bernal (Rodri min 62), Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Gordon (Adeyemi min 79) i Raphinha (Olmo min 62
ATH. BILBAO: Unai Simón, Rincón, Yeray, Laporte, Johaneko (Boiro min 70), Jauregizar (Gerenabarrena min 70), Canales, Iñaki Williams (Berenguer min 59), Sancet, Nico Williams (Rubén Navarro min 59) i Guruzeta (Djaló min 81)
ÀRBITRE: Ortiz Arias (madrileny). Grogues a Espart i a Guruzeta
GOLS: 1-0 Raphinha min 37, 2-0 Fermín min 82
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