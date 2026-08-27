El Camp Nou s’omple d’estelades en el partit contra l’Athletic de Bilbao
Els aficionats han exhibit les banderes independentistes quan ha sonat l’himne del Barça
Albert Hernàndez Ventós (ACN)
El Camp Nou s’ha omplert d’estelades aquest dijous en el partit entre el Barça i l’Athlètic de Bilbao en resposta a l’actuació policial de diumenge passat a Elx. Agents de la Policia Nacional van requisar estelades a aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove que en portava una. El noi va acabar detingut. El Ministeri de l’Interior ha obert una investigació sobre aquests fets. Els aficionats del Barça han exhibit centenars d’estelades quan ha sonat l’himne, algunes de cartó repartides per l’ANC als accessos al camp. A més, s’han desplegat dues banderes gegants que després s’han retirat quan ha començat el partit, ja que tapaven el marcador o publicitat.
El Barça va mostrar la seva indignació per l’actuació policial i va anunciar que suspenia l'homenatge als jugadors blaugranes que s'han proclamat campions del món amb la selecció espanyola. El president del Barça, Joan Laporta, va indicar que el que hi hauria seria un "acte d'exaltació de l'estelada".
Una part de les estelades que s’han exhibit les ha distribuït l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). Un total de 10.000, repartides per tres punts dels accessos a l’estadi blaugrana. El president de l’ANC, Josep Vila, ha instat els assistents a lluir “amb tota la dignitat i orgull”. Ha assenyalat que es tracta d’un “símbol que representa l’anhel de llibertat del nostre país”.
Vila també ha fet una crida a “omplir els estadis esportius” amb estelades com a resposta a les “situacions de catalanofòbia” viscudes i que ha dit que es tracta de “xenofòbia”. El president de l’entitat sobiranista ha carregat contra l’actuació policial per ser “absolutament injustificada”.
D’altra banda, el president de l’ANC ha celebrat que el FC Barcelona hagi anul·lat l’acte d’homenatge als seus jugadors campions del món amb la selecció espanyola. Vila ha assegurat que és un combinat que “representa un Estat que espolia i ens nega la pròpia selecció nacional”.
El repartiment d’estelades s’ha acompanyat d’una marxa pels voltants del Camp Nou, abans de l’inici del matx. Al voltant de 300 persones, convocades per l’ANC, la Plataforma per la Selecció Catalana i l'Assemblea de Joves de Catalunya, s’han desplaçat des dels jardins Josep Munté fins a l’accés 15 de l’estadi blaugrana. Una protesta que ha estat encapçalada per una pancarta que deia ‘Aquesta no és la nostra’ i ha llançat proclames contra la Policia Nacional i l’estat espanyol.
Repercussió
La detenció de l’aficionat ha generat reaccions des de tots els àmbits com, per exemple, el polític, que ha exigit explicacions per aquests fets. Però també des del social com ara d’Acció Casandra, que va presentar una denúncia a Elx, amb trasllat a la Fiscalia Provincial d’Alacant. El col·lectiu ha acusat els agents implicats de delictes de lesions, contra la integritat moral i contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Alhora, ha requerit que també es valori l’agreujant de discriminació per motiu de nació.
També Amnistia Internacional Espanya ha reclamat una investigació "externa, independent i imparcial", encara que “valora positivament” l’obertura d’un procés intern del cos. L’organització ha lamentat “l'ús excessiu de la força contra un aficionat del Barça, menor d'edat". Ha demanat que es "permeti" lluir banderes independentistes en pròxims partits.
Per la seva part, la Policia Nacional ha obert un expedient intern davant un “possible ús desproporcionat de la força”, va apuntar aquest dimarts el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Qualsevol actuació que es desviï, encara que sigui mínimament de les seves obligacions, té una resposta immediata, com toca en un estat de dret”, va remarcar. Així mateix, va mostrar-se disposat a comparèixer a la cambra baixa “tantes vegades que se’m sol·liciti i s’acordi al Congrés”.
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