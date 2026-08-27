Futbol
El París Saint-Germain i el Manchester City seran principals rivals del Barça en la fase lliga de la Champions
Els vigents campions, amb Ferran, i l'exequip de Rodri, ja sense Guardiola, acompanyen una llista que completen l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como de Cesc Fàbregas a casa i l'Sporting, el Galatasaray i el Sabah d'Azerbaidjan a fora
El Barça tindrà un llistat de rivals exigent en la fase lliga de la propera Champions, que arrencarà entre els propers 8 i 10 de setembre i l'ordre de partits de la qual no se sabrà fins dissabte. El París Saint-Germain, al Parc dels Prínceps, i el Manchester City, al Camp Nou, seran els principals adversaris, els procedents del pot 1. La llista la completen, com a rivals a casa, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como i com a adversaris a domicili l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el debutant Sabah d'Azerbaidjan.
Els blaugrana, per tant, tindran una nova revenja contra un PSG que els ha deixat fora d'Europa en les últimes eliminatòries en què s'han enfrontat, amb sengles 1-4 a la capital catalana, i que ja va guanyar a Montjuïc la tardor passada per 1-2. L'actual campió d'Europa, a més, s'ha reforçat enguany amb l'exblaugrana Ferran Torres qui, per tant, tindrà la primera oportunitat d'enfrontar-se al seu exequip.
L'altre rival dur és el Manchester City, contra el qual s'enfrontarà a l'Etihad Stadium. És l'exequip d'un dels blaugrana de la regió central, el martorellenc Eric Garcia, i també la formació que acaben de deixar Pep Guardiola a la banqueta i Rodri al centre del camp. Amb nou entrenador, Enzo Maresca, caldrà veure com es mou. Fa pocs dies va perdre la Supercopa anglesa contra l'Arsenal per 3-0.
Dels rivals del pot 2 destaca l'Aston Villa del basc Unai Emery, que visitarà el Camp Nou en competició europea per primer cop després de la cèlebre remuntada quan era el tècnic del PSG. Els villans, que van guanyar una Supercopa europea al Barça el 1982, van perdre fa pocs dies el mateix torneig contra el PSG i són els vigents campions de la Lliga Europa.
El Barça visitarà Portugal per mesurar-se a un Sporting que la temporada passada va arribar fins als quarts de final de la competició. Aquest estiu han perdut l'exblaugrana Trincao i s'han reforçat amb l'ex del Betis i del planter blaugrana Sergi Altimira.
Del pot 3, el Feyenoord visitarà el Camp Nou per primera vegada des d'una cèlebre eliminatòria del 1974 de la Copa d'Europa, amb Cruyff al camp i un 3-0 amb tres gols de Rexach. Ara tenen l'exblaugrana Giovanni van Bronckhorst com a entrenador, el també exbarcelonista Mika Mármol a la defensa i el japonès Ueda com a estrella atacans. A fora, caldrà anar al camp del Galatasaray turc, un habitual rival dels anys noranta a Europa i al qual es va derrotar en Lliga Europa el 2022. Disposen de l'exblaugrana Gundogan i tenen el nigerià Osimhen com a estrella ofensiva.
Finalment, del pot dels teòricament dèbils ha sortit el Como de Cesc Fàbregas, debutant, però equip de futbol atrevit i que va caure en el Gamper del 2025 per 5-0 a l'estadi Johan Cruyff. Tenen una bona colònia espanyola a l'equip com Morata, l'exbètic Jesús Rodríguez o l'exdefensa del Barça Álex Valle. La part exòtica arribarà amb la visita a Azerbaidjan per jugar contra el Sabah, un equip que debuta a la fase final i que va remuntar contra els israelians del Hapoel Beer Sheva en la ronda prèvia. A part d'Eric Garcia, s'espera la participació de dos jugadors més de la regió central en els blaugrana, el sallentí Joan Garcia i el berguedà Marc Bernal.
Duels atractius
Pel que fa als altres equips amb presència de jugadors de casa nostra, l'Atlètic de Madrid del manresà Marc Pubill jugarà a casa contra el Bayern, el Manchester United, el Fenerbahçe i el Viking i a fora davant del Liverpool, el PSV Eindhoven, el Bodo/Glimt i l'Stuttgart.
Torna a la Champions el Betis del sallentí Aitor Ruibal, que rebrà a la Cartuja l'Arsenal, el Porto, el Feyenoord i el Como i visitarà el Bayern, el Borussia Dortmund, el Lilla i l'Slovan de Bratislava.
Finalement, el Vila-real de l'anoienc Ilias Akhomach rebrà el París Saint-Germain, el Manchester United, el Nàpols i el Sabah i viatjarà als camps del Liverpool, el Borussia Dortmund, el Fenerbahçe i l'Slavia de Praga.
L'altre equip de la lliga espanyola, el Reial Madrid, jugarà al Bernabéu davant de l'Inter de Milà, el PSV Eindhoven, el Leipzig i el LASK austríac i jugarà als camps de l'Arsenal, la Roma, el Xakhtar, que actual al camp del Chelsea com a local, i l'AEK d'Atenes. Els dos conjunts italians són ex del seu actual tècnic, José Mourinho.
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