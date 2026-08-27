Futbol
La Reial Societat de Paula Fernández haurà de remuntar un 5-2 al Chelsea per ser a la fase final de la Lliga de Campiones
La santfruitosenca va disputar els noranta minuts d'un partit que les donostiarres, que juguen la tornada dimecres a Zubieta, tenien igualat a l'hora de joc
La Reial Societat de la santfruitosenca Paula Fernández haurà de remuntar la setmana que ve, en concret dimecres, un 5-2 contra el Chelsea a les seves instal·lacions de Zubieta per classificar-se per a la fase lliga de la Lliga de Campions. Les basques ja sabien que ho tindrien difícil contra un habitual de les últimes instàncies europees, però va ser una llàstima que no poguessin aguantar tot el que havien fet bé durant la primera hora de l’enfrontament, en què havien aconseguit aguantar un empat a dos que hauria estat molt bo.
Així, l’equip que dirigeix Arturo Ruiz, amb la bagenca en l’onze titular i amb els noranta minuts a damunt del camp, es va avançar als vuit minuts amb una rematada d’Ainhoa Marín. Fins al descans, tot va estar força sota control, tot i l’empat de l’estatunidenca Girma a la mitja hora de joc. I, fins i tot, quan la neerlandesa Veerle Buurman va avançar els locals als nou minuts de la represa, les donostiarres van reaccionar amb l’empat, aconseguit per la davantera Cecilia Marcos.
Però el tram final del partit no va ser bo. El ritme de les angleses es va fer massa complicat de resistir per a les txuri-urdin que van rebre tres gols més, un de la francesa Melvin Malard al minut 67, un altre de Lauren James, als 74 i un tercer de la davantera gala al 88 que va fer molt mal perquè ho posa molt difícil per a la tornada.
Si no aconsegueix passar aquesta eliminatòria, la Reial Societat hauria de disputar la segona ronda de la competició inferior, la Copa d’Europa femenina.
Subscriu-te per seguir llegint
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Joc de Cartes busca el millor lloc per a un sopar a la fresca a la Catalunya central
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes