AQUEST DIJOUS (18.00 h)
Sorteig de la Champions League 2026-2027: quan és, format i possibles rivals del Barça, el Reial Madrid, l’Atlètic...
Totes les dates de la Champions, l’Europa League i la Conference 2026-2027
Sergio R. Viñas
El destí és Madrid, és el Metropolitano, és el 5 de juny. Aquell dia, en aquest escenari, es dirimirà quin equip és el nou campió de la Champions, en successió del PSG, guanyador de les dues últimes edicions i de nou un dels grans favorits al títol. La cursa arrenca aquest dijous (18.00 hores) a Mònaco, on es farà el sorteig de la fase lliga de la competició, amb presència de cinc equips espanyols que coneixeran els seus vuit rivals. El Barça, el Reial Madrid i l’Atlètic seran al bombo 1; el Betis esperarà el teu torn al bombo 2; i el Vila-real s’ubica al bombo 3.
Els rivals més temibles seran els de sempre. Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal i Aston Villa són els cinc anglesos, amb absència aquesta vegada de Tottenham i Chelsea. Tampoc hi seran Juventus i Milan, ja que els representants de la Serie A són Inter, Nàpols, Roma i Como. A més d’aquests, ningú voldrà enfrontar-se al Bayern i el PSG. I hi haurà llaminadures que tothom voldrà: Bruixes i PSV, al bombo 2; Bodo-Glimt i Feyenoord, al 3; l’exòtic Sabah, de l’Azerbaidjan, al 4...
Les restriccions del sorteig
El format és el mateix que es repeteix en les dues últimes temporades. Els 36 equips participants estan repartits en quatre bombos, en funció del seu coeficient UEFA. Cada club s’enfrontarà amb dos rivals de cadascun dels bombos (vuit en total) amb un d’ells a casa i amb l’altre a domicili. Les úniques restriccions són que en aquesta fase no es poden enfrontar dos clubs del mateix país i que no es pot repetir un partit ja disputat en la fase lliga dues edicions consecutives. Aquest any no hi haurà un Liverpool-Reial Madrid, tot i que sí que es podria disputar aquest mateix partit al Bernabéu.
Començant pels caps de sèrie, s’aniran extraient a l’atzar les boles dels equips participants. Un ‘software’ decidirà quins són els vuit rivals de cada conjunt i en quin camp es disputarà cadascun dels partits, tenint en compte els diversos condicionants. Incloent-hi, per exemple, la petició del Reial Madrid d’arrencar la competició fora de casa, atesa la proximitat de Valdebebas amb el Gran Premi de Fórmula 1 que es disputa aquella mateixa setmana.
Les dates de la fase lliga
Els 36 equips pugnaran en una única classificació conjunta per acabar entre els vuit primers, que són els que obtenen el passi directe a vuitens de final. Els que acabin entre les posicions 9a i 24a disputaran una eliminatòria prèvia. A partir d’allà, entre el 25è i el 36è, quedaran eliminats, sense repesca a l’Europa League, al contrari del que passava abans del canvi de format. La fase lliga arrencarà el dimarts 8 de setembre i acabarà, en jornada unificada, el dimecres 27 de gener.
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