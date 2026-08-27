Futbol
El torneig Interclubs de futbol de Manresa aplegarà set equips masculins i dos de femenins a Les Cots i la Balconada
El campionat, que recull l'esperit de l'antic Interbarris i que es disputarà durant tot el cap de setmana, no comptarà enguany amb l'actual campió en homes, el Sant Pau
El Torneig Interclubs de Manresa arriba aquest cap de setmana a la seva quarta edició i sembla ja totalment consolidat amb la seva nova denominació. Recollint l'esperit de l'antic Interbarris, que es va jugar entre el 2008 i el 2021, els clubs de la ciutat s'apleguen durant dos dies per aspirar als trofeus. Aquest cop, el recentment remodelat amb gespa artificial camp de les Cots exerceix com a centre neuràlgic de la competició, amb la disputa de les fases finals de diumenge, amb l'ajut del camp de la Balconada, que acollirà un grup de competició dissabte.
TORNEIG MASCULÍ
Grup A (Balconada-dissabte)
CE Manresa-Pirinaica 16.00 h
Gimnàstic-Balconada 16.40 h
Gimnàstic-CE Manresa 17.20 h
Pirinaica-Balconada 18.00 h
Balconada-CEManresa18.40 h
Gimnàstic-Pirinaica 19.20 h
Grup B (Les Cots-dissabte)
Les Cots-Font dels Capellans 18.40 h
Font dels Capellans-PI Puig 19.20 h
PI Puig-Les Cots20.00 h
Fase final (Les Cots-diumenge)
Semifinal 1er A-2n B 10:00 h
Semifinal 1er B-2n A 10.35 h
Final13.00 h
TORNEIG FEMENÍ (Les Cots-diumenge)
CEManresa-Gimnàstic 11.15 h
Un total de set formacions masculines i dues de femenines, amb final directa, s'enfrontaran durant les dues jornades. En el torneig d'homes cal ressaltar enguany la baixa de l'actual campió, el Sant Pau, que també va guanyar l'Interclubs el 2023 i l'última edició de l'Interbarris, el 2019. El conjunt del sud de la ciutat no ha pogut reunir un equip a temps per defensar títol i causarà absència. En la final de l'any passat, es va proclamar campió després de derrotar la formació representativa del Centre d'Esports Manresa per 0-3.
Duels curts
En aquesta ocasió, el format serà el de partits de 30 minuts de durada excepte en la final, en què es jugaran dues parts de trenta minuts. El foc s'obrirà, mai millor dit per l'horari en què es jugarà el primer partit, a les quatre de la tarda, a la Balconada amb els primers partits del grup A. Hi jugaran el CE Manresa, campió el 2021, la Pirinaica, que va guanyar el 2013, el Gimnàstic, guanyador el 2015, el 2017 i el 2024 i els amfitrions, una Balconada que va aixecar el trofeu el 2010 i el 2018.
Els partits del grup B es jugaran més tard i només hi haurà tres equips, després de la baixa del Sant Pau. Respecte de l'edició de l'any passat també han causat baixa els Diablos Negros i l'Atlantic City, dues formacions de presència efímera que tenien seu social a la ciutat. Així, en el segon dels grups hi hauran els dos equips de casa, Les Cots, que encara ha d'estrenar el seu palmarès, i la Font dels Capellans, guanyador el 2009, i el Pare Ignasi Puig, que es va imposar el 2012, el 2014 i el 2016. El palmarès de la competició el completa l'extint Montcau, triomfador en l'edició inicial, la del 2008.
Els campions de cada grup i els segons classificats jugaran les semifinals diumenge el matí. La final, d'una hora de durada total, serà diumenge a la una del migdia. Entre aquestes dues instàncies tindrà lloc la final femenina, a partit únic, que tornaran a disputar, amb dues parts de trenta minuts, els conjunts representatius del CE Manresa i del Gimnàstic. Les escapulades van vèncer l'any passat per 0-8 i han guanyat les cinc edicions del campionat que s'han disputat fins ara.
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