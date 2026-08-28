Bàsquet | Super Copa Femenina
El CB Igualada basteix un equip farcit de jugadores locals
La formació anoienca segella sis renovacions i incorpora cinc fitxatges, dels quals quatre són retorns, amb l’objectiu, d’entrada, de guanyar la meitat dels partits
Si hi ha una cosa que defineix el CB Igualada és el seu segell de pertinença. Una bona prova d’això són les nou renovacions de l’equip masculí que va informar aquest diari. El femení, per descomptat, no podia ser menys. La formació que dirigirà Joan Albert Cuadrat per segona temporada ha configurat una plantilla d’onze jugadores amb sis renovacions i cinc fitxatges, quatre dels quals corresponen a retorns amb passat a l’entitat. De partida, el repte al davant aquest curs a Supercopa serà intentar guanyar la meitat dels partits per segellar aviat la permanència.
«El primer objectiu és no comparar la temporada passada amb aquesta», avisa el tècnic del CB Igualada, Joan Albert Cuadrat. Des del club tenen clar que de res serveix emmirallar-se amb l’èxit esportiu del curs passat, en què van cloure el curs, en segon lloc, i van disputar la fase d’ascens a la Lliga Femenina 2.
En primer lloc, pel fet que hi ha equips diferents, més potents, és el segon any amb un format de setze i a ningú «se li ha regalat la plaça», assegura l’entrenador. La temporada passada la lliga va perdre una de les formacions pràcticament des de la meitat del trajecte i hi havia grans diferències entre la part alta i la part baixa.
Segonament, perquè l’Igualada ha canviat també el 50% de la plantilla després d’un estiu tranquil als despatxos i amb la sensació que s’ha fet bé la feina. «Hem pogut tenir una millor planificació, ja que sabíem les jugadores que no anaven a continuar, sigui perquè volien deixar el bàsquet o perquè tenien ofertes millors».
Les sis jugadores que han firmat la renovació són Laia Nieto, Maria Enrich, Miriam Tajahuerce, Laia Nieto i les promocionades Sira Díaz i Etna Vidal. En l’apartat d’incorporacions, han recuperat les exjugadores Marta Puig, Clàudia Gener, Ainoa Farré i Carlota Díaz. L’única cara desconeguda és la de la interior Helena Bueno, procedent del CB Roser a Supercopa.
Sobre els retorns, Puig i Farré són dues jugadores que estaven cedides al Jet Terrassa de Copa Catalunya: «amb 21 anys el sènior B se’ls va fer petit i ara amb 24 era important que tornessin a casa», comenta Cuadrat. D’altra banda, Gener i Díaz venen de jugar la Lliga Femenina 2. La primera amb el Manresa CBF i la segona amb l'Almeda. La Carlota, però, no podrà disputar l’inici del curs per una lesió al menisc. Esperen tenir-la al 100% a l’octubre.
Amb tot, queda configurada una plantilla que per a Cuadrat ho té tot: «un equip més jove, més igualadí i amb un joc interior i exterior més compensat, ja que tenim tres jugadores interiors».
Inici complicat
El CB Igualda debutarà a Supercopa el dissabte 12 de setembre a casa davant el Wecolors AB Premià. Seguidament, visitarà el feu d’una de les formacions més fortes, el descendit Gust de Lleida, després rebrà el CB Grup Barna i tornarà a tenir un desplaçament complicat a la pista CB Boet Mataró, el qual també ve de baixar de l’LF2. Les formacions que han obtingut l’ascens són La Parròquia-Bàsquet Samà SAF, el Ploms Salle Reus i el Bàsquet Safa Claror.
L’equip anoienc afrontarà dos compromisos de pretemporada. El primer, contra el Manresa CBF al Congost, i el segon al feu del Jet Terrassa el 5 de setembre.
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