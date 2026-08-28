Festa major de Manresa
Els jocs i l'esport envaeixen els carrers de Manresa durant la festa major
Des del bàsquet 3x3, fins a la petanca o els escacs, la capital bagenca oferirà distracció en molts dels seus racons
La Festa Major serveix perquè els racons de la ciutat s’omplin de diversió i alegria durant uns dies. També en esdeveniments que habitualment tenen lloc en camps o pavellons i que ara es volen acostar a les persones que passegen pels carrers.
Un exemple és el 3x3 de bàsquet que organitza la Salle i que, ja l’any passat, va deparar bones imatges ara fa dotze mesos a la pista situada a la plaça Neus Català, davant de Crist Rei. Enguany s’hi tornaran a disputar les finals, en unes competicions que també tindran enfrontaments de primeres eliminatòries al matí a l’Ateneu de les Bases. Els partits començaran a les nou del matí i s’allargaran durant dotze hores, aquest dissabte.
I és que aquest és el dia gran de la majoria d’actes d’aquest tipus perquè al matí, de les nou a la una, tindrà lloc, a partir de les nou del matí, la quarta trobada de vehicles clàssics de la ciutat. Es farà al carrer Abat Oliba, habitual punt de sortida del ral·li 2.000 Viratges, i ho organitza el mateix club que prepara aquesta prova, el Biela Club Manresa. La concentració de vehicles podrà ser admirada pel públic assistent.
Qui vulgui gaudir o practica la petanca, haurà d’anar als afores, a la zona del Congost. Entre les sis de la tarda i les deu de la nit, el Club Petanca Tossal organitzarà la prova a un dels camps de terra. Les inscripcions es podran formalitzar abans per a una tarda molt moguda a la zona.
Els jocs de carrer seguiran dilluns, a partir de les onze del matí, quan a davant del Centre Cultural del Casino, al passeig Pere III, es farà una competició de simultànies d’escacs a l’abast de tothom, per jugar o mirar. L’Escacs Catalònia tornarà a ser l’organitzador de l’activitat.
I no és de carrer, però sí de barri una competició de futbol que l’any passat ja va tenir requesta i es va disputar en dues jornades, no en una com serà en aquesta ocasió. Els camps de futbol de la Balconada i de les Cots, aquesta amb la gespa artificial ja estrenada, acollirà una competició de partits de trenta minuts durant tot el dissabte. Hi jugaran els equips de Les Cots, la Font dels Capellans, la Pirinaica, el CE Manresa, el Gimnàstic, el Pare Ignasi Puig i la Balconada amb l’orgull de ser el millor de la ciutat en joc.
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