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El Manresa CBF nota la diferència de nivell contra el poderós Spar Girona en l'estrena a la pretemporada (102-41)

Malgrat la distància final, les bagenques fan un bon tercer quart en defensa i només el cedeixen per sis punts

La plantilla del Manresa CBF per a aquesta temporada

La plantilla del Manresa CBF per a aquesta temporada / Jordi Biel

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Manresa CBF ha iniciat la pretemporada amb una lògica i clara derrota contra tot un Spar Girona, el qual, malgrat que no disposa de tota la plantilla, té un gran potencial i actua dues categories més amunt que les bagenques. Més enllà del resultat, el tècnic magenta, Adrià Martínez, haurà d’extreure algunes conclusions del partit. En l’apartat positiu hi hauria un bon tercer quart, en què el seu equip només ha cedit per 19-13 i en què ha aplicat una defensa que ha posat problemes a les gironines en alguns moments.

És cert, però, que la distància entre el físic d’unes i les altres és evident i ha quedat clar amb la presència de la francesa Axelle Merceron, qui s'ha fet un tip de castigar la zona contrària i qui, a més, ha mostrat una bona mà des de la distància.

Així, després del bàsquet inicial de Melero, que situava l’empat a dos, l’Spar ja ha col·locat un parcial de 15-0 que obria molt forat. En el tram inicial, la referida Merceron, autora de 10 punts, ben acompanyada per fins a vuit anotades diferents, ha establert 21 punts de marge al final dels primers deu minuts.

Les gironines han intensificat la defensa davant d’un Manresa en què destacaven les penetracions de Melero i també d’una resolutiva Sira Gaspà. Després del pas pels vestidors, ja 37 punts a sota, el Manresa ha mostrat una bona actitud defensiva en l’inici del tercer quart, en què el Girona ha tingut més problemes per anotar i la distància s'ha estabilitzat.

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Però el cansament s'ha notat en un tram final en què les manresanes han patit molt per anotar. De fet, només han assolit sis punts, amb sengles triples de Queralt Ribera i de Cojocariu, els únics en tot el partit. A l’altra banda, Roberto Iñiguez no ha permès que les seves jugadors aixequessin el peu de l’accelerador i això ha provocat que la diferència final cresqués fins als 61 punts.

SPAR GIRONA: Conner 12, Guerrero 12, Camilión, Quevedo 11, Merceron 25 -cinc inicial- Casas 4, López 8, Lekovic 9, Bota 9, Goudji 3, Grabalosa 8, Bagudà 1

MANRESA CBF: Melero 10, Magassa, Morros 3, Pey, Cojocariu 7 -cinc inicial- Fornells 4, Queralt Ribera 3, Almasqué 1, Gaspà 9, Mar Ribera 2, Serra, Martí 2

PARCIALS: 32-11, 59-22, 78-35, 102-41

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