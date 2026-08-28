Cursa popular
The Club Padel Bages recupera la Cursa del Mosquit, que enguany arriba a la desena edició
La prova torna al calendari popular en una edició rodona depsrés de més de sis anys d'basència, des que es va deixar de fer a causa de la pandèmia de la Covid-19
S'acaba l'estiu, però no la calor, i a Manresa no hi ha millor lloc per refugiar-s'hi que el Parc de l'Agulla i la Séquia. Un entorn d'una bellesa paisatgística fora de tot dubte, perfectament habilitada per a caminar-hi, córre-hi o anar-hi amb bicicleta. Potser l'únic punt negatiu és que es tracta també d'un espai on hi proliferen els mosquits. Una circumstància que va motivar que el 2010 el Club Tennis Manresa fes néixer la Cursa del Mosquit, una prova que es va consolidar al calendari popular fins l'any 2019, quan la pandèmia de la Covid-19 va obligar a aturar-la.
Ara, més de sis anys després, el The Club Padel Bages ha apostat per recuperar aquesta històrica cursa al calendari, que el proper 6 de setembre, tornarà a omplir de corredors i caminants alguns dels senders més coneguts al llarg de la Séquia i al voltant del Parc de l'Agulla. Serà, per tant, la desena edició de la prova, que comptarà amb tres modalitats i dos recorreguts, totes elles d'una dificultat baixa des del punt de vista tècnic.
La més exigent, que ho serà només per la distància, és la cursa de 10 quilòmetres corrents. La prova "reina" de l'edició que sortirà del Parc de l'Agulla i que voltarà fins al pont sobre el Riu d'Or, abans d'enfilar-se de nou cap a The Club, on tots els corredors podran gaudir d'un acte festiu i per fer comunitat dins l'espai, vehiculat per una botifarrada popular. "És una manera de trobar un acte festiu que sigui capaç de trobar les sinergies entre la part esportiva i també la lúdica" reconeix el manresà Toni Bravo, responsable tècnic de Vibra Sports&Events i de la cursa.
Hi haurà també la possibilitat de completar corrent un recorregut de 5 quilòmetres, amb el mateix inici i final, però que després del Mas de Sant Iscle anirà a voltar cap a la masia de Comabella, abans de tornar a la zona baixa de La Pineda de Bages per desfer camí i arribar al club. Aquest mateix recorregut, sortint un quart d'hora després, també es podrà fer caminant. Tots dos traçats comptaran amb avituallaments líquids, un parell per la cursa de 10 quilòmetres i un per a la prova de 5.
Potenciar el vincle
Més enllà de servir per a recuperar una cursa que ja s'havia fet un lloc al calendari popular, la desena edició de La Cursa del Mosquit servirà també per "donar a conèixer com ha quedat el club després de tres anys fent molta feina", apunta Xavier Vidal, gerent del club organitzador. Un mateix punt que comparteix la presidenta del club Marta Rexach, que aposta per "retrobar-nos amb el bon record que teniu tots vosaltres del club, i tornar a aquest esperit familiar, que les famílies vinguin a passar aquí el seu dia de festa".
El fet que la cursa es desenvolupi a l'entorn del Parc de l'Agulla i que acabi al The Club Padel implica que els ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós han de treballar plegats, reforçant un vincle que passa per un bon moment. "És un nexe entre les dues poblacions, les adjacents i per a totes les persones que venen a aquests esdeveniments esportius. És bo que tothom conegui què tenim a casa nostra" reconeix David Serrano, quart tinent d'alcalde de Sant Fruitós.
"Tots dos consistoris formem part del consorci del Parc de l'Agulla i treballem plegats" explica el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa Anjo Valentí. De fet, el mateix regidor recordava que ja gràcies al consorci, però amb una aportació majoritària per part de Sant Fruitós, es va esfaltar el carrer que comunica l'entrada del club amb la rotonda. "Ara només faltaria posar l'enllumenat", apuntava Vidal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les pluges canvien la tendència als boscos i activen la campanya de ceps a la Cerdanya
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»
- Les activitats per les persones grans, el millor aliat per combatre l’edatisme
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- Carlos Llull, tècnic en climatització, alerta de l’error de posar l’aire condicionat a 18 graus: «No refreda més de pressa»
- Necrològiques del 27 d'agost de 2026