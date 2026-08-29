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La ronda española

Caiguda i abandonament de Pogacar a la Vuelta

El ciclista ha estat traslladat a un hospital de València

PUÇOL (VALÈNCIA), 29/08/2026.- El ciclista eslovè Tadej Pogačar (i) competeix en la vuitena etapa de la Vuelta a Espanya entre Puçol i Xeraco, de 171 quilòmetres de recorregut pla fins a l’ascensió al port de Barx, el cim del qual està a 25 de la meta, dificultat que els homes ràpids hauran de superar per mirar d’arribar a l’esprint. EFE / Javier Lizon

PUÇOL (VALÈNCIA), 29/08/2026.- El ciclista eslovè Tadej Pogačar (i) competeix en la vuitena etapa de la Vuelta a Espanya entre Puçol i Xeraco, de 171 quilòmetres de recorregut pla fins a l’ascensió al port de Barx, el cim del qual està a 25 de la meta, dificultat que els homes ràpids hauran de superar per mirar d’arribar a l’esprint. EFE / Javier Lizon / Javier Lizon / EFE

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Sergi López-Egea

Xeraco (enviado especial)

Tadej Pogacar ha abandonat la Vuelta després de tenir una caiguda durant la vuitena etapa. En una ambulància es trasllada a un hospital de València. L’accident ha ocorregut a 31 quilòmetres de la meta de Xeraco. L’astre eslovè, que fins ara havia guanyat tres etapes i era líder indiscutible de la general, va intentar prosseguir en carrera, però el dolor li va impedir pujar a la bici.

Quan va pujar a la bici li van recomanar que s’estirés a la llitera però ell va preferir anar assegut, malgrat les recomanacions d’una de les auxiliars de l’ambulància. L’accident s’ha produït en una etapa tonta i, pel que sembla, per culpa d’una pedra que era al mig de la calçada i amb la qual va ensopegar la roda de davant de la bici del líder de la carrera.

No abandonava una carrera des de la caiguda patida a la Lieja-Bastogne-Lieja del 2023 que li va suposar arribar en baixa forma al Tour que va perdre contra Jonas Vingegaard. Curiosament, el ciclista danès també va haver de deixar el Tour per caiguda. El següent repte de Pogacar era el Mundial del Canadà, gran favorit, com tot el que disputa, que ara queda molt compromès a falta d’informe mèdic.

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Enric Mas, segon de la general, passa a ser ara el nou líder de la Vuelta amb un minut d’avantatge sobre Primoz Roglic, al qual també se li obre la porta de la carrera davant l’abandonament del seu compatriota. Fa uns dies Pogacar ja va recomanar als periodistes que no el donessin com a guanyador ja que la ronda espanyola no estava sentenciada.

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