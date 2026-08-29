Futbol | Trofeu de Festa Major
El CE Manresa es presenta al Congost amb una derrota davant el CE l'Hospitalet (1-2)
El conjunt de Sergi Trullàs acaba la pretemporada amb un partit discret i inicia el compte enrere per l'inici de la lliga, que serà diumenge que ve a Arnedo
El CE Manresa es va presentar al Congost amb una derrota per 1 a 2 davant el CE l’Hospitalet, equip de Tercera Federació, en el Trofeu de Festa Major de la capital bagenca. Els manresans van tancar la pretemporada amb una actuació discreta que es va decidir amb una diana visitant al tram final.
L’onze inicial de l’últim amistós de pretemporada va ser molt reconeixible. Excepte el lateral esquerre, que va ocupar Ivan Tébar, la resta de l’alineació ja hi era el curs passat i va viure el títol del grup cinquè de la Tercera Federació i l’ascens.
El partit va començar força travat, amb un ritme baix i marcat per les imprecisions a totes dues bandes. Els migcampistes cometien errades en passades senzilles, els extrems semblaven incapaços d’encarar i tots plegats s’equivocaven en la majoria dels gestos tècnics de dificultat més elevada.
Si bé la situació va anar canviant amb el pas dels minuts, l’equip bagenc no acabava de girar rodó. Tocava i tocava mentre l’Hospitalet esperava pacient a camp propi, sense pressa per dir-hi la seva, però els manresans mancaven de precisió i claredat a l’últim terç i no aconseguien trepitjar l’àrea visitant amb continuïtat. L’única aproximació va ser un cop de cap de Momoh que va sortir desviat per sobre del travesser.
A l’altre costat, l’Hospitalet en va tenir prou amb un sol intent entre pals, de Javi Serra, per fer el primer gol i obligar els bagencs a remar a contracorrent.
Trullàs va provar de reaccionar després de la pausa d’hidratació i ajustant les peces per trobar la fórmula que foradés un bloc visitant extremament compacte. No se’n va sortir a través del joc posicional, però ho va acabar fent de córner, en una nova rematada de Momoh.
La primera part va acabar igual que va començar la segona, amb els locals instal·lats a camp contrari i amb l’Hospitalet ben lluny de la porteria de Pulido. El Manresa es va mantenir present a camp contrari en tot moment i va tenir dues ocasions molt clares per endur-se la victòria i el corresponent Trofeu de Festa Major. Un travesser de Nico Olmedo i un xut des de la frontal de Moha Ezzarfani. Però una errada grotesca de Marc Castro en sortida de pilota va suposar l’1 a 2 definitiu.
Abans de l’amistós, es va fer la presentació de la plantilla que afrontarà el retorn a la Segona Federació. El primer partit serà diumenge que ve al camp del CD Arnedo. El capità del primer equip bagenc, Òscar Pulido, va assegurar, en el moment de la presentació, que «només queda una setmana per començar la lliga. Sabem que serà una temporada complicada, amb rivals molt exigents, però ens hem preparat de la millor manera. L’encarem amb molta il·lusió, segurs de qui som i convençuts del que podem fer. Ens deixarem la pell perquè sigui una gran temporada».
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