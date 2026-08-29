Futbol sala
El Covisa Manresa es presenta aquesta tarda en el 47è Trofeu Les Codines
El conjunt bagenc debutarà davant la seva afició davant el sempre combatiu FC Barcelona Atlètic, de Segona Divisió
Regió7
El Covisa Manresa s’estrenarà aquesta tarda davant la seva afició al parquet del Pavelló Municipal del Pujolet. El conjunt de la capital bagenca debutarà aquesta tarda, a les 19.00 hores, davant d’un sempre combatiu FC Barcelona Atlètic. Un rival de categoria, que actualment juga a Segona Divisió, i que es disputarà davant del nou projecte de Xavier Santaella la 47a edició del Trofeu Les Codines de futbol sala.
Un amistós de pretemporada que manté aquesta denominació en motiu de la fundació del club manresà, que va tenir lloc al barri de Les Escodines. Un partit que, com ja és tradició, servirà també per presentar la nova plantilla que dirigirà el nou tècnic Xavier Santaella davant d’una afició del Pujolet que ha de ser clau de cara a viure una bona temporada de debut del nou entrenador del conjunt manresà.
D’entre els catorze jugadors que conformaran la primera plantilla del conjunt de la capital bagenca aquest curs, Santaella podrà comptar amb tots ells, només amb l’excepció d’Eudald Ripollès i Pol Comes. Ripollès ha estat una de les noves incorporacions del curs, procedent del CN Caldes, mentre que Comes ha ascendit de l’equip juvenil. Tots dos hauran de passar un darrer examen mèdic per conèixer si es troben en bones condicions per disputar el partit.
L’enfrontament servirà també per consolidar la campanya d’abonaments de cara a la temporada vinent. Tothom qui assisteixi al matx podrà aconseguir l’abonament a un preu de 20 euros, el mateix que tindrà fins al 19 de setembre, el dia del debut a la lliga contra l’Sporting La Nucia. A partir d’aleshores, el mateix abonament costarà 30 euros, mentre que el carnet de soci protector en costarà 50.
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