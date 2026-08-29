Bàsquet | Amistós
La desena edició del Trofeu Ciutat de Manresa es queda al Nou Congost
El Manresa CBF ha derrotat un combatiu CB Igualada, que tot i anar a remolc gran part del duel, s'ha mantingut dins del partit fins a l'inici del darrer període
El Manresa CBF ha tornat a conquerir el Trofeu Ciutat de Manresa després de derrotar per 79-50 el CB Igualada. Les amfitriones s'han fet fortes al Nou Congost, i gràcies a un encert exterior que ha arribat a la segona meitat del tercer període i sobretot al control del rebot ofensiu, han aconseguit un marge prou convincent que les ha permès disputar sense nervis i amb molta seguretat el darrer període, ja intranscendent. La presidenta del club manresà, Nina Pont, ha entregat el trofeu commemoratiu al conjunt igualadí, mentre que l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, ho ha fet a les jugadores que dirigeix Adrià Martínez.
La desena edició del Ciutat de Manresa ha començat amb tots dos conjunts un pèl erràtics de cara a cistella. Una circumstància lògica tenint en compte que era el debut a la pretemporada per a les igualadines i tot just el segon partit de les manresanes, però que ha beneficiat un intercanvi de lideratges en els primers minuts. Una realitat que ha canviat una vegada les amfitriones han començat a apoderar-se del control del rebot, sobretot de l'ofensiu. Una dinàmica que les permetia obrir un petit forat després dels primers 10 minuts d'enfrontament.
Les igualadines, però, no li perdien la cara al partit, i treien molt de profit de les accions de bloqueig directe i continuació, així com directament en u contra u. A vegades convertint cistelles en joc, però sobretot guanyant-se molts viatges fins a la línia dels 4,60 que les permetia mantenir-se dins del partit anotant des d'una posició molt més còmoda.
Les manresanes han començat a trobar una mica més de clarividència de cara a cistella en el segon període, però més important, continuaven sent l'equip que dominava sota els taulers. Amb un nou petit parcial s'han situat a 12 punts d'avantatge, i Joan Albert Quadrat ha hagut de parar el partit després d'un parcial de 10-4 que posava el 28-16. Un temps mort que ha trigat una mica a tenir efecte, perquè semblava que les manresanes estaven a un parell de cistelles de trencar el partit, però les anoienques han sabut reaccionar a temps.
Apostant per accions d'orgull propi i agressivitat defensiva, l'equip igualadí s'ha retrobat amb la possibilitat de fer mal mitjançant accions de joc en transició. Una millora que les ha permès passar d'estar a gairebé 20 punts de les manresanes a retallar el desavantatge fins als 7 punts tot just deu segons del descans, i només una cistella manresana en la penúltima acció ha trencat el parcial anoienc.
S'imposa la categoria
Adrià Martínez ha optat perquè el seu equip sortís amb molta més agressivitat a la segona meitat amb l'objectiu de recuperar el marge de seguretat que havien perdut. Però l'Igualada no li ha perdut el pols al duel, i mantenint la pressió elevada en la primera línia de passada i exhibint un bon to físic, aconseguien aturar les accions d'atac manresanes.
A poc a poc, però, el Manresa CBF ha començat a trobar un encert en el llançament exterior que havia estat molt escàs durant gairebé tota la primera meitat. Una nova via d'anotació que ha disparat el seu avantatge a l'electrònic. Fins al punt que la dotzena de punts que separaven tots dos conjunts durant gran part del duel fins aleshores han passat a convertir-se en 21 en el darrer atac del tercer període.
Una distància que ja ha esdevingut insalvable per a les anoienques, que malgrat sortir amb la intenció de tornar a entrar al partit, s'han trobat amb un Manresa CBF prou sòlid per evitar-ho. Una circumstància que ha permès a tots dos tècnics utilitzar els darrers minuts de l'amistós com un entrenament més de cara a introduir nous conceptes i dinàmiques que de segur poden ser importants durant la temporada.
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