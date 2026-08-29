Esports i competició
Dissabte de Festa Major, dia de presentació dels primers equips de la ciutat
El CE Manresa, el Manresa CBF i el Covisa Manresa es posaran en escena per ultimar la seva preparació de cara a la temporada 2026/27
Demà dissabte serà el dia escollit perquè tots els aficionats al món de l’esport manresà coneguin les plantilles dels principals equips de la ciutat. I com no podia ser d’una altra manera, ho faran abans d’amistosos que els serviran per ultimar la seva preparació abans d’encetar el curs competitiu 2026/27. Alguns amb l’inici de la lliga a tot just una setmana, com el Centre d’Esports Manresa, i d’altres en els primers compassos de la pretemporada com el Manresa Club de Bàsquet Femení o el Covisa Manresa.
Anant per ordre cronològic, el primer a posar-se en escena serà el nou projecte del Manresa CBF que encapçala Adrià Martínez. El conjunt manresà rebrà un altre equip de la regió central, el CB Igualada. Ho faran a les sis de la tarda, al pavelló del Nou Congost, i en la disputa de la desena edició del Trofeu Ciutat de Manresa. Un duel que significarà el retorn de Clàudia Gener al pavelló on durant les dues darreres temporades va assolir un ascens històric a Lliga Femenina 2 i després una meritòria permanència en el seu debut.
Els següents a estrenar-se seran els jugadors del nou Covisa Manresa de Xavier Santaella. Els manresans, que ja fa un parell de setmanes que han començat els entrenaments, rebran el Barça Atlètic en el marc del 47è Trofeu Les Codines de Futbol Sala. Un enfrontament que tindrà lloc a 2/4 de set al Pavelló del Pujolet, i que servirà als manresans per començar a competir en un duel molt exigent davant d’un equip jove i d’una categoria superior.
Els darrers a presentar-se davant la seva afició seran els jugadors que conformaran la plantilla del CE Manresa en el seu retorn a Segona Federació. Un equip que, a diferència dels seus veïns, arribarà a la Festa Major molt més rodat. De fet, el partit contra l’Hospitalet, que tindrà lloc a les set de la tarda, serà el seu darrer enfrontament de la pretemporada, ja que el projecte que enguany torna a encapçalar Sergi Trullàs debutarà a la lliga el diumenge següent visitant el feu del CD Arnedo.
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